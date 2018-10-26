Видалити історію з Google стане значно простіше

Компанія Google значно спростила процедуру видалення історії пошуку для користувачів. Тобто, тепер користувачеві вже не потрібно буде шукати цю опцію далеко в налаштуваннях облікового запису.

Про це повідомляє The Verge.

Компанія Google зберігає усі записи, які ви шукаєте на Google.com. Але в тому випадку, якщо ви увійшли до свого облікового запису Google.

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При цьому користувач може очистити історію свого локального браузера, і зараз Google значно полегшує видалення цієї історії. Так, користувач може переглядати і видаляти недавню історію пошуку в самому пошуку Google.

Так, елементи управління конфіденційності Google вже не ховатимуть у налаштуваннях, компанія обіцяє зробити швидкий доступ до елементів управління, наприклад, відключення персоналізації реклами або навіть запобігання збереження активності сайтів Google тощо.

А вже в наступному році Google також планує застосувати ці ж зміни до інших своїх сервісів, таких як Google Maps.

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