Видалити історію з Google стане значно простіше
Компанія Google значно спростила процедуру видалення історії пошуку для користувачів. Тобто, тепер користувачеві вже не потрібно буде шукати цю опцію далеко в налаштуваннях облікового запису.
Про це повідомляє The Verge.
Компанія Google зберігає усі записи, які ви шукаєте на Google.com. Але в тому випадку, якщо ви увійшли до свого облікового запису Google.
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При цьому користувач може очистити історію свого локального браузера, і зараз Google значно полегшує видалення цієї історії. Так, користувач може переглядати і видаляти недавню історію пошуку в самому пошуку Google.
Так, елементи управління конфіденційності Google вже не ховатимуть у налаштуваннях, компанія обіцяє зробити швидкий доступ до елементів управління, наприклад, відключення персоналізації реклами або навіть запобігання збереження активності сайтів Google тощо.
А вже в наступному році Google також планує застосувати ці ж зміни до інших своїх сервісів, таких як Google Maps.
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