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Відео дня: чоловік у реактивному рюкзаку піднявся на рекордну висоту

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Тестування реактивного рюкзака / Скріншот з відео

Схоже, "Залізна Людина" може стати цілком реальним персонажем. Принаймні у Дубаї тестують один із елементів костюма героя "Марвел" – реактивного наплічника.

Як передає The Verge, під час випробовування у Дубаї чоловікову вперше вдалося піднятися на висоту 1,8 км за допомогою реактивного ранця.

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Деталі

Реактивний ранець випробовував пілот Вінс Реффет. Він був одягнений у спеціальний костюм, а на спині у нього був розміщений реактивний двигун і крила з вуглеволокна.

Першу сотню метрів він подолав всього за 8 секунд, ще через чотири секунди пілот досяг позначки 200 метрів. Підйом на 500 метрів тривав 19 секунд, а на 1000 метрів — 30 секунд.

Розробники кажуть, що в майбутньому такий костюм може розганятись 400 км/год. Він може зависати на одній висоті як вертоліт, виконуючи при цьому петлі, або інші складні маневри.

Скільки пального він витрачає, поки не кажуть, але однієї заправки має вистачити на 16 км.

Тестування реактивного рюкзака: відео

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Штучний інтелект
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