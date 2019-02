Відеокарти AMD Radeon RX Vega 56 подешевшали: ціни

Напередодні релізу відеокарт NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti партнери Advanced Micro Devices почали знижувати ціни на графічні адаптери Radeon RX Vega 56. Такий хід допоможе "червоним" краще конкурувати із новинкою NVIDIA.

Як повідомляє Overclockers, заокеанський магазин Newegg пропонує прискорювач AMD Radeon RX Vega 56 за ціною від 280 доларів (близько 7 600 гривень), у Великобританії молодшу версію відеокарти можна придбати за 250 фунтів (близько 8 900 гривень), а в європейському роздробі вартість цих карт починається з позначки 270 євро (близько 8 300 гривень).

Читайте також: NVIDIA GeForce MX250 та GeForce MX230: анонсували бюджетні відеокарти для ноутбуків

Як завжди, найдемократичніші ціни встановлюються на відеокарти з максимально простою системою охолодження і друкованою платою, наприклад, MSI Radeon RX Vega 56 Air Boost. Втім, навіть вони беруть участь в промо-акції Raise the Game, а їх новоспечені власники отримають ключі до ігор Devil May Cry 5, Tom Clancy's The Division 2 і Resident Evil 2.



Із відеокартами AMD Radeon RX можна отримати в подарунок ігри

Якщо говорити про Radeon RX Vega 64, то ціни на ці відеокарти поки перевищують позначку 390 євро / 400 доларів (близько 10 800 – 11 700 гривень).



Відеокарти AMD Radeon RX Vega 56 впали в ціні

В українському роздробі графічні адаптери Radeon RX Vega 56, на жаль, сьогодні в 1,5-2 рази дорожче, ніж в великих зарубіжних магазинах.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно