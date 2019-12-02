Винайдено революційний спосіб заряджати батареї електрокарів за 10 хвилин
Дослідники з Університету штату Пенсільванія відкрили спосіб швидкої зарядки літієвих акумуляторних батарей електромобілів за 10 хвилин. Такого заряду вистачить на подолання 320-480 кілометрів.
Вчені запевняють, що впровадження технології не вимагає особливих змін у конструкції акумуляторів, повідомляє Cell.
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Такий 10-хвилинний заряд – тренд майбутнього. Його необхідно впровадити в електромобілі, тому що технологія вирішує проблему зі страхом нестачі заряду, щоб дістатися до місця призначення,
– зазначив професор Чао-Янг Ванг.
Для швидкого заряду акумулятора необхідно за короткий проміжок часу передати йому великий обсяг енергії, а це призводить до відкладення літію на електроді акумулятора і подальшої швидкої деградації.
Як працює нова технологія
Дослідники виявили, що якщо заряджати батарею при високій температурі, близько 60 градусів Цельсія, а потім швидко охолоджувати її, то зарядку можна виконувати без відкладення літію і з високою потужністю.
Для створення потрібних умов команда вбудувала нікелеву фольгу в літієвий елемент батареї як нагрівальний елемент. Вченим вдалося швидко зарядити акумулятор 2500 разів, втративши при цьому 8,3% вихідної місткості, що вважається хорошим результатом (цільовий показник Міністерства енергетики США – 500 циклів зарядки з втратами в 20% місткості).
Вчені продемонстрували реальну технологію швидкого заряду акумуляторів електрокарів, яка не призводить до їх деградації. Виробникам лише потрібно взяти результати дослідження в роботу, та реалізувати такий спосіб зарядки на станціях.
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