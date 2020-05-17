Випустили модульний ноутбук з можливістю апгрейда

З кожним роком ноутбуки стають все тоншими, але разом з тим вони наздоганяють за продуктивності настільні комп'ютери. Однак у таких пристроїв є істотний недолік – неможливість повноцінного апгрейда. Найчастіше виробники дозволяють замінити лише накопичувач і оперативну плату. Берлінський стартап MNT Research GmbH вирішив виправити ситуацію.

Команда інженерів створила модульний лептоп, який завдяки можливості модернізації буде актуальний не менше 10 років, розповідає Geeky-gadgets.

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Модульний ноутбук MNT Reform

Перший прототип модульного ноутбука MNT Reform був показаний на краудфандінговій платформі Crowd Supply ще в грудні 2018 року. Близько року тривали внутрішні тести. Інженери повідомляють, що велика частина комплектуючих відтоді була перероблена з нуля. Нещодавно вони оголосили про готовність пристрою до випуску і почали приймати замовлення. Головною особливістю комп'ютера розробники називають можливість повної модернізації після покупки, що дозволить ноутбуку залишатися актуальним до десяти років.

Ми спроєктували MNT Reform так, щоб він був максимально відкритим і прозорим, а також підтримує безкоштовний і відкритий програмний код. Ми пропонуємо заглянути під капот, налаштувати і навіть відремонтувати його самостійно,

– розповідають творці про своє дітище.



Модульний ноутбук MNT Reform

Радикальні заходи безпеки

Ще однією фішкою пристрою стала відсутність в ньому інструментів спостереження і контролю. MNT Reform позбавлений мікрофона та камери, а значить ніколи не буде шпигувати за власником. Але головне, що в ньому застосовуються загальнодоступні компоненти, які користувач зможе самостійно замінити при необхідності.

На відео ноутбук MNT Reform:

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Встановлена ​​Debian GNU / Linux 11 ВагаБлизько 1,9 кг

Крім того, MNT Reform отримав підтримку більшості сучасних інтерфейсів (USB, Wi-Fi і інші). Він оснащений модульної механічною клавіатурою з підсвічуванням, міцним алюмінієвим корпусом і батарей, що забезпечує до п'яти годин автономної роботи.

Ціна

За безпечний модульний ноутбук творці просять від 1300 доларів залежно від конфігурації.

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