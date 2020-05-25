Virgin Orbit проведе незвичний запуск космічної ракети з літака над Тихим океаном: відео

Компанія Virgin Orbit 25 травня проведе над Тихим океаном випробувальний орбітальний запуск ракети LauncherOn. Запуск пройде з модифікованого літака-розгонщики Boeing 747 Cosmic Girl.

У ролі корисного навантаження LauncherOne несе "красиву інертну масу" – що саме, віце-президент компанії Virgin Orbit Уїлл Померанц не уточнив. Запуск пройде 25 тарвня між 20:00 та 21:00 за Києвом.

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Як пройде запуск

Літак із закріпленою під ним ракетою відправиться з території аерокосмічного центру в пустелі Мохаве.

Через 45-60 хвилин після вильоту, зробивши форсажний маневр на висоті близько 11 км неподалік від острова Сан-Ніколас, перший пілот запустить ракету. Вона від'єднається під кутом 27° до горизонталі, двигун першого ступеня почне працювати через 4 секунди, розганяючи LauncheOne до 13 000 км/г.

Тестовий вантаж виведуть на досить низьку орбіту, щоб він швидко з неї зійшов і згорів в щільних шарах атмосфери.



Літак Boeing 747 Cosmic Girl під час підготовки до польоту / Virgin Orbit

Відео запуску

Коли трансляція стане доступною, відео з'явиться нижче у цьом блоці. Наразі залишимо тут ілюстративну демонстрацію польоту від Virjin Orbit.

Що відомо про запуск

По суті запуск буде генеральною репетицією повноцінного запуску з комерційним корисним навантаженням. Станом на 14 серпня у Virgin Orbit вже запланована місія ELaNa 20 з десятком кубсатів для NASA.

У керівництві компанії говорять, що будуть задоволені, якщо вдало скинуть ракету і на ній штатно запрацює перший ступінь з двигуном NewtonThree тягою 327 кН у вакуумі. Якщо цей етап пройде успішно, за допомогою NewtonFour (22 кН в вакуумі) вантаж спробують доставити на низьку орбіту.

Інформація про ракету

LauncherOne – двоступенева 21,3-метрова рідинно-реактивна ракета. Діаметр першого ступеня 1,6 м, а другого – 1,3 м. Корпус і баки ракети виготовлені з вуглецевого композиту. Стартова маса – близько 30 т. Працює на паливної парі LOX/RP. Запускається на висоті 11 км після скидання з-під лівого крила модифікованого літака Boeing 747-400, на борту якого перебуватиме двоє пілотів і три інженера.

Ракета може виводити до 500 кг на низьку навколоземну орбіту (до 230 км) з нахилом 0-100 градусів і до 300 кг – на сонячно-синхронну (500 км). Вартість запуску становить від 10 до 12 мільйонів доларів. Також розробляється варіант ракети з трьома ступенями. Повітряний старт дозволяє уникнути частини проблем наземних запусків на кшталт поганої погоди або сильних вітрів у тропосфері.

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Що відомо про компанію Virgin Orbit?Компанія створена у 2017 році. Вона перебуває в групі компаній Virgin британського мільярдера Річарда Бренсона та має намір надавати послуги запуску малих супутників зі стартом літака з аеродрому в пустелі Мохаве. Налічує понад 300 співробітників на чолі з президентом Деном Хартом, ексвіцепрезидентом державних супутникових систем Boeing.