Virgin Orbit втратила ракету LauncherOne: Маск відреагував на інцидент

Компанія Virgin Orbit 25 травня проводила перше демонстраційне випробування ракети-носія LauncherOne, яку запускав модифікований Boeing 747 Cosmic Girl. Під час запуску сталася нештатна ситуація, внаслідок чого запуск закінчився невдачею, хоча у компанії зазначили, що їм вдалося добитися успіху.

Що сталося

Аварія сталася приблизно через три хвилини після того, як ракета LauncherOne була відокремлена від літака і включила свій прискорювальний двигун. Далі, як повідомили у компанії, зв'язок з ракетою був втрачений через "аномалії на її борту". Екіпаж літака-носія не постраждав і успішно повернувся на аеродром Мохаве в Каліфорнії.

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Реакція Ілона Маска

На аварію під час випробувань LauncherOne відреагував засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Він написав у своєму твіттері, що шкодує про те, що трапилося і пояснив, що вихід на орбіту це дуже складно, а також нагадав, що до успішного запуску його ракети-носія Falcon 1 три випробування SpaceX теж закінчилися провалом.

Sorry to hear that. Orbit is hard. Took us four attempts with Falcon 1. — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2020

Випробування ракети LauncherOne

Перший демонстраційний запуск LauncherOne повинен був відбутися ще 24 травня 2020 року, коли ракета вже була заправлена ​​паливом і підготовлена ​​до польоту. Ракета-носій LauncherOne довжиною 21 метр була встановлена ​​під лівим крилом літака-носія на базі модифікованого літака Boeing 747, який в Virgin Orbit назвали Cosmic Girl. Однак, в останній момент фахівці Virgin Orbit відклали старт на добу через виявлені технічні неполадки. В ході тестування вони зафіксували вихід з ладу одного з датчиків системи.



Ракета LauncherOne на літаку Boeing 747 Cosmic Girl / Virgin Orbit

Після усунення всіх неполадок літак-носій Cosmic Girl з ракетою все ж злетів з аеродрому в Каліфорнії 25 травня 2020 року. Скидання ракети LauncherOne було здійснене з літака приблизно в 150 км на північний захід від міста Лонг-Біч над океаном. Потім на ракеті включився двигун і через деякий час відбулася поломка. Virgin Orbit не розказала про деталі аварії.



Момент скидання ракети LauncherOne / Virgin Orbit

Разом з тим, у компанії Virgin Orbit пояснили, що вони успішно виконали всі необхідні процедури перед стартом, провели процедуру відстикування у повітрі, а також в ході цього тесту було здійснено перший повітряний запуск двигуна LauncherOne.

Virgin Orbit уточнила, що хоча цей тестовий політ завершився невдачею, в компанії все одно досягли своїх цілей, які ставили перед собою, хоч і з певною втратою. Фахівці Virgin Orbit зараз вивчають телеметрію польоту ракети й аналізують всі необхідні дані для його успішного повторення найближчим часом.

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Для чого Virgin Orbit ракета LauncherOne

Virgin Orbit з 2015 року розробляє свою систему запуску космічних апаратів на базі ракети-носія LauncherOne. За допомогою цієї ракети компанія планує шляхом повітряного старту виводити на сонячно-синхронну орбіту до 500 кг корисного навантаження, наприклад, невеликі супутники. До того ж у двигуні для LauncherOne використовується ракетний гас і рідкий кисень як паливо, що робить вартість її запуску достатньо невисокою.