Виробник автомобілів Mercedes припиняє розробку традиційних двигунів: що про це відомо

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Виробник автомобілів Mercedes припиняє розробку традиційних двигунів:
Виробник автомобілів Mercedes припиняє розробку традиційних двигунів: / Financial Times

Німецький автоконцерн Daimler оголосив про припинення розробки нових типів традиційних силових установок. Зауважимо, один із засновників компанії вважаґться творцем праобразу сучасних двигунів внутрішнього згорання.

Компанія Daimler повністю згортає роботу над новими бензиновими двигунами – їх місце займуть електричні агрегати.

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Що відомо про рішення виробника? В інтерв'ю німецькому виданню Auto Motor und Sport представник відділу розробок Daimler Маркус Шефер заявив про зміну пріоритетів концерну. Про повне припинення виробництва ДВЗ поки не йдеться: очікується, що актуальні версії класичних двигунів, включаючи нові V6 для лінійок Mercedes-Benz S і E, будуть ще якийсь час модернізуватися і поставлятися на ринок.

Майбутні розробки компанії. Проте всі нові розробки компанії будуть пов'язані з електрокарами, гібридами та автомобілями на водневих паливних елементах. За словами представника Daimler, "в наступні десять років машини зміняться сильніше, ніж за минуле століття".

Що відомо про компанію Daimler? Це одна з найбільших за оборотом компаній Німеччини і один з провідних світових автовиробників. Компанія була заснована в 1926 році, коли дві самостійні компанії Daimler Motoren Gesellschaft та Benz & Cie об'єдналися в Daimler-Benz AG. Найвідоміший світовий бренд, під яким Daimler випускає автомобілі, – Mercedes-Benz.

Подібні рішення інших виробників. Зауважимо, раніше про подібний крок заявила Volkswagen: останню серію автомобілів з бензиновими двигунами компанія планує запустити у виробництво в 2026 році.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект Авто Електромобілі Mercedes-Benz Volkswagen
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