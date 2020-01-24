Виробник чергового "вбивці Tesla" відкрив передзамовлення на незавершений електромобіль

Стартап Lucid Motors почав прийом заявок на свій електрокар Lucid Air в Європі раніше, ніж планувалося. А все через підвищений попит на автомобіль. Фінальна версія моделі буде представлена вже у квітні.

За "символічні" 1000 доларів перші бажаючі з ряду країн Європи можуть оформити замовлення на електромобіль Lucid Motors. За словами представників компанії, "високий попит в дружньому до електротранспорту регіоні прискорив їх плани". Прийом попередніх замовлень накладає на Lucid зобов'язання, які вдавалося виконати не всім автомобільним стартапам, наголошує Engadget.

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Коли компанія вперше представила Lucid Air в 2016 році, мовилося про електромобіль класу "люкс" з запасом ходу близько 650 км в поєднанні з 1000 кс і розгоном до 100 км/год за 2,5 секунди. Модель відразу ж охрестили "вбивцею Tesla Model S", але минуло чотири роки, а Lucid Air все ще не готова.

Плани компанії

Lucid Motors планувала вкласти 700 мільйонів доларів у фабрику електромобілів в штаті Арізона, але через проблеми з фінансуванням робота суттєво затягнулася. В кінці 2018 року компанія отримала фінансування з боку Суверенного фонду Саудівської Аравії і збирається завершити будівництво заводу до кінця 2020 року.

Доти Lucid має намір випустити 80 бета-прототипів седана Air, зібраних у штаб-квартирі компанії в Кремнієвій долині. Компанія має намір використовувати їх для проведення випробувань і краш-тестів.



Електромобіль Lucid Air від Lucid Motors можна передзамовити за 1000 доларів

Заявку на Lucid Air можуть подати жителі Австрії, Бельгії, Данії, Німеччини, Ісландії, Іспанії, Італії, Монако, Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Франції, Швейцарії та Швеції. Ці країни були обрані з певних причин: розвинена інфраструктура зарядних станцій, доброзичливе ставлення до електричного транспорту та розміри. Пізніше компанія планує розширитися на інші ринки і випустити спеціальну модель для Великобританії.

Аналітики і журналісти регулярно пророкують Tesla крах і проголошують поява чергового електричного бестселера, який знищить компанію Маска. Але час іде, а навіть великі і старі бренди поки не поспішають захоплювати ринок. Можливо, до 2030 року це вдасться Volkswagen. А поки Tesla названа кращим автовиробником десятиліття.

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