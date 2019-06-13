Виробництво iPhone перенесуть в іншу країну

У відповідь на американські санкції проти компанії Huawei багато китайських користувачів вже оголосили про бойкот продукції Apple. Проте "яблучна" компанія може постраждати й від торгової війни між Китаєм та США.

Компанія Foxconn – один з ключових партнерів Apple – оголосила про готовність перенесення своїх конвеєрів за межі КНР, якщо ситуація з локальним виробництвом складеться не найкращим чином, повідомляє The Verge.

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Куди перенесуть виробництво iPhone? Топ-менеджер Foxconn Юн Лю зазначив в інтерв'ю журналістам Bloomberg і The Wall Street Journal, що 25% виробничих потужностей компанії розташовані за межами КНР.

Очікується, що перенесення частини складальних ліній iPhone в Індію допоможе Apple уникнути 20% націнки на імпорт в цій країні, і загороджувальних мит на товари, імпортовані з Китаю в США.

Оцінки аналітиків щодо прибутку Apple. За оцінками аналітиків, на американський ринок припадає третина всіх доходів бренду, а зростання митних тарифів може призвести до зростання цін для покупців до 16% і падіння попиту до 40%.

Якщо ж Apple вирішить зберегти ціни за рахунок зниження власного прибутку, це призведе до падіння прибутковості її акцій на 6-7%.

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Foxconn вкрай зацікавлена ​​в продовженні співпраці з Apple, замовлення якої, як повідомляють мережеві джерела, забезпечують половину доходів компанії.

Що відомо про скандал з Huawei?Міністерство торгівлі США внесло компанію до "чорного списку" та заборонило діяльність на території країни. Низка американських компаній, серед яких техногіганти Google, ARM, Intel, Qualcomm, Microsoft та інші, заявили про призупинення співпраці із китайським виробником.



Китайському вендору дали 90-денне відтермінування, яке закінчується 19 серпня. Після цього компанії загрожує повна заборона на ведення бізнесу в США.

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