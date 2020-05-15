Vivo V17: стильний смартфон, що гарантує до двох днів повноцінної роботи

Vivo V17 – це смартфон середньобюджетного класу. Пристрій відразу привертає увагу своїм незвичним зовнішнім виглядом. Також тут можна відзначити якісну камеру та тривалу автономність роботи.

24 канал вирішив перевірити усі переваги та недоліки Vivo V17.

Дизайн

Я вже згадувала, смартфон виглядає стильно. Хоч задній корпус та рамки виготовлені із глянцевого пластику, виглядає все якісно, ніби зі скла. В Україні пристрій можна придбати у двох варіантах кольору Nebula Blue (неоновий синій) та Fancy Sky (рожева перлина). Мені до рук потрапив останній – і виглядає він круто.

Цікаво 10 найпотужніших смартфонів квітня – рейтинг AnTuTu

Також привертає увагу розташування основної камери. Вона теж розміщена у квадратному модулі (вже став трендом на ринку), але він розміщений у формі ромба. Ніби й нічого особливого, але виглядає оригінально. До речі, у світлій моделі сам модуль камери білий, тож камери виглядають ніби краплини. На мій погляд, дуже свіже рішення і вирізняє смартфон серед інших аналогів.

Vivo V17виглядає дуже стильно / 24 канал

До речі, камера практично не випирає, якщо пристрій у чохлі, то модуль зовсім ховається. Не скажу, що це дуже вагома перевага, але знаю, що багатьох користувачів дратує, коли смартфон хитає на столі через випираючу камеру. Ну, і сама камера та більш захищена від пошкоджень.

Що стосується фронтальної сторони, то тут бачимо вже звичний дизайн, при якому селфі-камеру розмістили у краплеподібному вирізі вгорі екрану. Внизу доволі помітне "підборіддя". Матриця дисплея тут Super AMOLED, діагональ – 6,38 дюйма з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів.

Екран має високу яскравість, максимально до 425 кд/м, тож ним комфортно користуватись навіть при яскравому освітленні. Також варто відзначити, що тут якісне олеофобне покриття, а мерехтіння можна відключити.

Vivo V17 підтримує режим керування однією рукою / 24 канал

Пристрій підтримує роботу Nano-SIM, слот також може бути картою пам'яті microSD. Обидві апаратні клавіші розміщені на правій грані. Вгорі можна побачити 3,5-міліметровий роз'єм для навушників. Його не часто побачиш у нових моделях, але впевнена, що багатьох користувачів наявність мініджека потішить. На нижньому торці розміщений роз'єм USB Type-C, динамік і мікрофон.

Щодо ергономіки, то знову зверну увагу, що задня панель виготовлена із пластика. Тобто смартфон легкий, комфортний у руці і не такий слизький, як його скляні побратими. Його параметри 75,19х159,25х8,68 мм, тож у звичайному режимі користуватись ним буде складно. Але для цього у смартфоні передбачено спеціальний режим "керування однією рукою". Його можна застосувати, натиснувши на спеціальне кільце на дисплеї.

Vivo V17 отримав безрамковий дисплей / 24 канал

Аутентифікація

Сканер відбитків пальців вбудували в екран. На заблокованому дисплеї підсвічується місце, де треба прикладати палець. І треба відзначити, що спрацьовує він дуже швидко. Я вже звикла, що підекранний сканер дещо повільніший, але у Vivo V17 він відгукується моментально. При натисканні з’являється цікава анімація, яку, до речі, користувач може обрати за смаком.

Важливо знати Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради

Також тут є функція розблокування по обличчю. Теж справляє доволі швидко.

Камери

Основний модуль тут з роздільною здатністю 48 Мп.

Додатковий ширококутний на 8 Мп.

2-мегапіксельний для макрозйомки

Модуль для ефекту боке теж на 2 Мп.

Фото на ширококутний модуль Vivo V17

Камера працює на базі штучного інтелекту, яка допомагає розпізнати тип об'єкта (квітка, їжа тощо). Основна камера за замовчуванням знімає з роздільною здатністю 12 Мп, об’єднуючи 4 пікселів в один.

Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. Відео смартфон робить роздільною здатністю 1080р при 30 fps. Ролики в режимі slow-motion можна знімати 720p/240fps. Зйомки в режимі 4К тут немає. Також немає смартфон і оптичної стабілізації.

Фото на Vivo V17 – макрозйомка

Камера має кілька цікавих режимів. Один з них – Pose Master. Функція допомагає підібрати оригінальні пози – на дисплеї буквально з’являються пунктирні лінії, по яких користувач може зайняти потрібну позу і зробити хороше фото. На мій погляд, дуже корисна штука, адже багато хто нині шукає камеру саме для ефектних селфі для соцмереж.

Фото на Vivo V17

Також смартфон пропонує функцію покращення обличчя. Можна змінювати форму частин обличчя, ретушувати шкіру тощо.

Селфі на Vivo V17 – фото на вулиці і в приміщенні

Автономність

Це, безсумнівно, одна з головних переваг смартфона. Пристрій оснащений акумулятором ємністю 4500 мАг. Для буденного користування (соцмережі, відеоролики, чати) смартфон пропрацює повноцінних два дні. Також пристрій має режим заощадження енергії, який вимикає практично всі функції і додатки (крім телефону, повідомлень, контактів і годинника).

Портретний режим і фото з ефектом боке / Фото на Vivo V17

Важливо! Сайт стискає та знижує якість фото. Реальний вигляд фотографій можете переглянути за посиланням

Продуктивність

Vivo V17 працює на базі восьмиядерного процесора SoC Qualcomm Snapdragon 665 у парі з відеопроцесором GPU Adreno 610. Оперативної пам'яті тут аж 8 ГБ. Хоч цей процесор середнього рівня та на якості роботи пристрою це не позначається – сторінки відкриваються швидко, запуск додатків теж.

Вимогливі ігри буде грати складніше – максимальні налаштування він не потягне. До речі, тут є спеціальний ультраігровий режим (можна відключити повідомлення, сповіщення, дзвінки, щоб нічого не відволікало від процесу гри). При цьому доступне налаштування спливаючого повідомлення від окремого месенджера. Ще одна цікава фішка – автогра на заблокованому дисплеї, зручно, якщо ви не хочете, щоб вас "застукали" під час гри, просто ховаєте телефон до кишені.

Vivo V17 має спеціальний ігровий режим / 24 канал

Загалом Vivo V17 має ще багато оригінальних функцій, як от банківський контроль чи спеціальний режим для мотоциклістів. За такі оригінальні деталі, які встановлені вже з коробки, смартфони Vivo не можна не любити.

До теми Огляд смартфона Vivo Nex 3: потужний безрамковий флагман, який здатен дивувати

Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9, також тут встановлена фірмова ​​оболонка FunTouch OS.

Ціна в Україні

На старті продажів Vivo V17 оцінювали у 8 499 гривень (8+128 ГБ пам'яті). Але зараз його можна придбати вже зі знижкою у тисячу гривень – за 7 499 гривень.

Висновок

Дуже коротко підіб’ємо підсумки.

Переваги

Дизайн – смартфон стильний, виглядає оригінально і однозначно вирізняється на фоні конкурентів.

Камера – хороша камера з багатьма функціями, допомагає робити оригінальні селфі, тож точно зацікавить фанатів соцмереж.

Батарея – смартфон дуже "живучий", я була приємно здивована.

Сканер відбитків – по-перше, вбудований в екран, як у флагманів, по-друге, спрацьовує дуже швидко.

Недоліки

Звук. Це трохи суб'єктивно, але звучання мені не сподобалось і складно налаштувати оптимальну гучність.

Камера. На жаль, смартфон не має оптичної стабілізації і не знімає в режимі 4K.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно