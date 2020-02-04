Огляд смартфона Vivo Nex 3: потужний безрамковий флагман, який здатен дивувати

Компанія Vivo представила свій флагман Nex 3 у серпні минулого року, а на українському ринку він став доступний майже під його кінець. Попри справді вражаючу кількість флагманів, представлених у 2019 році, цей смартфон справді готовий дивувати свого власника. Техно 24 протестували потужний Vivo Nex 3, тож маємо що розказати про нього.

Комплектація

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Почати варто з комплектації, адже вигляд лише коробки від смартфона говорить, що перед вами справжній флагман. Зверху вона покрита фактурним візерунком з пластиковою вставкою посередині, на якій нанесене лого смартфона – NEX.



Ось так виглядає коробка Vivo Nex 3

Цікаво, що одразу хочеться натиснути на лого (адже воно скидається на кнопку) і чекати авторозпакування, однак тут все менш фантастично. Всередині коробки щасливий власник знайде:

телефон;

мережевий адаптер FlashCharge;

гарнітуру Vivo XE710;

зручний чохол;

скріпку для відкривання роз'єму сім-картки;

інструкцію та гарантійний талон.



Комплектація флагмана (під телефон захована документація, чохол, скріпка й провід для зарядки)

Одразу варто звернути увагу на чохол. Він виглядає дуже якісно, а телефон одягнений в нього не втрачає свого дорогого та преміального вигляду. Чохол зручний на дотик і добре лежить в руці, чому сприяє покриття soft-touch і виступаюча текстура.



Чохол справді здатен захистити ваш смартфон не псуючи його преміального вигляду

Насправді я дуже раджу одразу одягнути телефон в чохол, оскільки корпус зі скла з вигнутим по краях екраном так і норовить вислизнути з руки. Чохол має невеликі відступи зверху й знизу, які в змозі захистити екран від падіння на рівну поверхню.

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Зовнішній вигляд

Апарат тішить око, позаяк виглядає монолітно, якісно й дорого. Взявши його в руку ці враження лише підсиляться. Корпус з обох сторін покритий склом та розділений металевою рамкою посередині. І хоч смартфон доволі зручно лежить в руці, спершу він наче норовить вислизнути, тому не забуваємо про чохол.



Монолітний Vivo Nex 3

Vivo Nex 3 доволі габаритний ґаджет. Його розміри – 167x76x9,4 міліметрів, а важить він 217 грамів. Разом з чохлом апарат стає дещо більшим, але зручність користування при цьому не страждає, оскільки чохол має вирізи під активні бокові грані смартфона.

Щодо елементів керування, то тут варто звернути увагу на деякі цікаві деталі. На правому боці розташована сенсорна кнопка ввімкнення. Цікаво, що вона працює навіть у вимкненому стані смартфона. З цього все лише починається: кнопка здатна розпізнавати силу натискання, а відповідний параметр можна відрегулювати в налаштуваннях апарата. У нього 4 ступені чутливості: від слабкого до сильного.



Сенсорна кнопка ввімкнення та кнопки регулювання гучності

Сенсорна кнопка ввімкнення тактильно виділена ребристою поверхнею. Візуально майже не спостерігається, але її можна відчути пальцем, однак, принаймні спершу вам доведеться шукати її натискаючи приблизно в центральну область правої бічної панелі.

Також на правому боці є дві кнопки регулювання гучності, теж сенсорні, а натискання супроводжується вібровідгуком. І тут ховається деяка незручність, адже ви не завжди розумієте, куди саме потрібно натиснути для регулювання гучності, оскільки кнопки візуально ніяк не виділені, а намацати пальцем їх неможливо.

По суті вам потрібно шукати їх вище та нижче кнопки ввімкнення й примудритись не натиснути на неї. У перші дні користування, замість збільшити гучність пристрою я частенько блокував екран. Дещо незручно і дратує, але згодом до цього звикаєш і помиляєшся значно менше.

Щодо кнопки ввімкнення, то вона приховує ще одну цікавинку. Річ у тім, що Vivo Nex 3 має аж цілих дві такі кнопки. Оскільки бокова кнопка сенсорна, інженери вирішили додати ще одну фізичну. Припускаю, що це зроблено для того, аби отримати доступ до телефона на випадок можливих проблем з сенсорною кнопкою.



Друга кнопка ввімкнення смартфона

Фізична кнопка розташована на верхній грані поряд з блоком селфі-камери, яка прихована в корпусі. Знайти її одразу не просто. Я цілком міг би її й пропустити, оскільки натрапив на кнопку, випадково детальніше вивчаючи роз'єми.

Вона також здатна вмикати й вимикати смартфон та блокувати екран. Виконана кнопка без жодних виступів на рівні з корпусом, а якщо одягнути телефон в чохол, то вона взагалі ховається під ним. Це підкреслює її екстрений сценарій використання.

Щодо роз'ємів, то їх набір цілком стандартний: гніздо зарядки USB Type-C разом зі слотом для двох Sim-карт знизу і 3,5 мм роз'єм для навушників зверху.



USB Type-C для зарядки та слот для Sim-карт

Ледь не забув про сканер відбитків пальців. А все тому, що він розташований під екраном. Працює відносно швидко. Пристрій розблокується, навіть якщо у вас вологі пальці, а ось якщо вони мокрі, то справи йдуть гірше. Така ж ситуація іноді спостерігається на вулиці, коли холодно – іноді сканер спрацьовує не одразу.

Особливу увагу хочу привернути до системи вібровідгуку. Називається вона Touch Sense і складається з двох елементів, які розташовані біля кнопки ввімкнення та ближче до нижньої межі.



Розміщення елементів системи Touch Engine

Система вібровідгуку по суті є молоточковим вібросигналом на кшталт Taptic Engine від Apple. Це дуже приємна віддача при взаємодії з системою. Причому тут вона зав'язана на багатьох завданнях, на відміну від інших смартфонів, де аналог Taptic Engine працює лише з клавіатурою.

Технологія Touch Sense функціонує і з клавіатурою (навіть зі сторонньою), в момент згортання програми, в разі, коли ви пропустили дзвінок/повідомлення і взяли в руку телефон, при регулюванні гучності і натисканні на кнопку ввімкнення, вібро і вибір часу будильника/годинника.

Vivo Nex 3 це смартфон, який оснащений аналогом Taptic Engine не для галочки в презентації. Тобто Touch Sense глибоко сидить в Funtouch OS, що дуже добре.

Після тривалої взаємодії з ґаджетом інші пристрої без Touch Sense сприймаються спочатку примітивно і не так приємно. Тут можна ще довго розповідати про відчуття від апарату, але краще спробувати самому, оскільки словами передати це складно.

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Екран

Як тільки ви ввімкнете смартфон, всю увагу на себе одразу забере екран. Діагональ (одна з найбільших на ринку) становить 6,89", а роздільна здатність – 2256*1080 пікселів.



Екран дозволяє зручно переглядати медіаконтент та працювати з файлами й документами

Матриця виконана за технологією POLED. Екран заходить на бічні грані, як і у випадку з Mate 30 Pro. У Vivo назвали цю технологію Waterfall FullView. Навіть без вимірювань яскравості і контрастності дисплей Vivo NEX 3 справляє дійсно велике враження.

До певних особливостей роботи з вигнутим екраном звісно потрібно звикнути, однак, за весь час використання Vivo Nex 3 я не зафіксував жодних помилкових спрацьовувань.

Камери

Набір камер у Vivo Nex 3 можна назвати класичним: 64-мегапіксельний основний сенсор виробництва Samsung, 13-мегапіксельний сенсор з двократним збільшенням (52 мм, f/2.5) і 13-мегапіксельний ширококутний модуль (16 мм, f/2.2). Окремо варто сказати, що основна камера має еквівалентну фокусну відстань 26 мм і вміє робити макрофотографії на відстані від 30 міліметрів. Все завдяки особливій конструкції ширококутної оптики.



Основна камера Vivo Nex 3 64 МП та набір сенсорів

Деталізація камери на висоті, зйомка проти світла – взагалі коник цієї моделі смартфона, швидкий і точний фокус. Камера відмінно фотографує рухомі об'єкти: дітей, тварин, й інші об'єкти на сцені і так далі.



Зйомка в автоматичному режимі

Фотографії виходять практично ідеальними з точки зору кольорів та відтінків. З шумами теж все добре, вони мінімальні для такого класу пристроїв. Крім того, тут відмінно працює автоматичний режим HDR.



Хороший нічний режим не перетворює ніч у день, зберігаючи природні кольори

Виїжджаючою селфі-камерою зараз нікого не здивуєш, навіть недорогі моделі стали оснащуватися саме такими камерами. Проте, в Vivo Nex 3 вона є. У цей модуль встановили спалах, динамік і саму камеру на 16 МП (f2.2, без автофокусу).



Модуль селфі камери Vivo Nex 3

Селфі камера знімає справді добре. Ось порівняння зйомки у портретному режимі та селфі камерою.

Портретний режим основної камери та зйомка на селфі камеру

Відео апарат записує в 4К і 60 к/с, але тільки на основну камеру! Навіть без оптичної стабілізації якість відмінна. Серед іншого ґаджет здатен робити уповільнену зйомку 1080р при 240 к/с або 720р при 480 к/с.



Камера Vivo Nex 3 задовольнить найвибагливіших користувачів

Взагалі Vivo Nex 3 володіє майже ідеальною камерою на всі випадки життя: макро, широкий кут з автофокусом, звичайний кут, зум. Загалом, камеру Vivo NEX 3 можу поставити на один п'єдестал з Huawei Mate 30 Pro і P30 Pro.

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Технічні характеристики Екран 6.89 дюйма, 2256х1080 пікселів, 363 PPI, POLED Waterfall FullView

Яскравість 450 кд / м2

Підтримка Always on Display

6.89 дюйма, 2256х1080 пікселів, 363 PPI, POLED Waterfall FullView Яскравість 450 кд / м2 Підтримка Always on Display Габарити 167,44×76,14×9,4 мм, 217 грамів

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A-GPS, BEIDOU, ГЛОНАСС, GPS Датчики та роз'єми Сканер відбитків пальців під екраном, USB-C (2.0), датчики світла, цифровий компас, датчик наближення, гіроскоп, акселерометр. Система Touch Sense + X-осьовий механізм тактильного відгуку

Сканер відбитків пальців під екраном, USB-C (2.0), датчики світла, цифровий компас, датчик наближення, гіроскоп, акселерометр. Система Touch Sense + X-осьовий механізм тактильного відгуку Камери Основна: 64 МП, f1.8

Ширококутова: 13 МП, f/2.2

Телеоб'єктив: 13 МП, f/2.48, 2X оптичний зум. Підтримка 4К 60 к/с

Фронтальна камера: 16 МП, f/2.0

Основна: 64 МП, f1.8 Ширококутова: 13 МП, f/2.2 Телеоб'єктив: 13 МП, f/2.48, 2X оптичний зум. Підтримка 4К 60 к/с Фронтальна камера: 16 МП, f/2.0 Акумулятор Місткість 4500 мАг, адаптер 22,5 Вт (5В/2А, 9В/2А, 10В/2.25а)

Місткість 4500 мАг, адаптер 22,5 Вт (5В/2А, 9В/2А, 10В/2.25а) АудіоОдин динамік для виведення звуку

Аудіочіп Asahi Kasei Microdevices AK4377A та 3.5 мм аудіовихід

Час роботи

Смартфон отримав вбудований акумулятор на 4500 мАг. Одразу складається враження, що з такою діагоналлю екрану апарату просто необхідна батарея не менше ніж 5000 мАг, однак автономність смартфона перебуває на високому рівні.

Vivo Nex 3 цілком здатен впевнено пережити робочий день під навантаженням іграми, музикою, переглядом відео та розмовами по телефону. І все це з під'єднаною Bluetooth гарнітурою та активним Wi-Fi з'єднанням.

Зважте, що мовиться про справді серйозне навантаження. Кількагодинні ігрові сеанси, майже безперервна музика та подкасти в навушниках, перегляди відео, гортання стрічки в інстаграм, фейсбук та твіттер та інші сервіси й додатки. Тобто це майже постійне завантаження активністю протягом дня.



Вас точно здивує автономність Vivo Nex 3

Безперервно відтворювати відео смартфон здатен протягом майже 21 години. В середньому при відносно активному використанні смартфон здатен пропрацювати 1 день і 20 годин. Якщо ж говорити про дещо ощадливіший режим, то можна розраховувати на 2 повноцінні, а в деяких випадках і 3 дні роботи.

Для такого потужного і великого смартфона дані часу роботи просто чудові.

Зверну увагу, що пристрій оснащений мережевим адаптером FlashCharge (5В/2А, 9В/2А, 10В/2.25а) потужністю 22.5 Вт.

Зарядка смартфона виглядає так:

перші 30 хвилин – 35%,

60 хвилин – 80%,

1 година 20 хвилин – 100%.

Пам'ять, чіпсет і продуктивність

Апарат отримав 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Декого це може засмутити, оскільки такий солідний ґаджет аж просить про 256 ГБ. Хоча, поклавши руку на серце, 128 ГБ цілком достатньо, особливо, якщо вчасно проводити менеджмент даних та користуватися хмарними сервісами.

Варто зазначити, що Vivo NEX 3 працює на новенькому 7 нанометровому чіпсеті Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Наразі це найпотужніший мобільний процесор на ринку. Він містить 8 ядер: 4 енергоефективних ядра Kryo 485 Silver, що працюють на частотах до 1,8 ГГц, і 4 продуктивних ядра Kryo 485 Gold з частотою до 2,84 ГГц.



Потужне серце Vivo Nex 3 – Qualcomm Snapdragon 855+

За графіку тут відповідає прискорювач Adreno 640 GPU. В його новій ревізії збільшили частоту одного з кластерів з 2840 мГц до 2960 мГц і підняли на 15% продуктивність графічного чіпа. А ще з'явилася підтримка драйверів для Vulkan 1.1, які на 20% енергоефективніші у порівнянні з Open GL ES, стало доступне 4-е покоління багатоядерного процесорного модуля на базі штучного інтелекту.

Якщо говорити простіше, перед нами один з найбільш продуктивних смартфонів як з точки зору пам'яті, так і з точки зору процесора і графічного ядра. Любителі погратися досхочу в мобільні ігри залишаться задоволеними.

Під тривалим навантаженням тротлінг мінімальний, в більшості тестів смартфон залишався помірно теплим. За це відповідає камера випаровування, завдяки якій температура рівномірно розподіляється по всьому корпусу смартфона. Ця технологія ефективно відводить зайве тепло від процесора і акумулятора і охолоджує пристрій.

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Плюси та мінуси Vivo Nex 3

До мінусів моделі варто віднести відсутність захисту від вологи. Також можна згадати про невелику кількість пам'яті. Так, 128 ГБ вбудованої пам'яті, начебто непогано, але хотілося б 256 ГБ. Також сумнівною в контексті ергономіки виявилися кнопки ввімкнення апарата та регулювання гучності. Можливо для цього потрібно дещо більше часу, аби звикнути, але спершу ваш великий палець часто блукатиме боковиною, аби намацати їх та правильно натиснути.

Серед плюсів ґаджета варто відзначити ефектний екран, який однозначно нікого не залишить байдужим. Безумовно вартою уваги є тактильна віддача Touch Sense, а в контексті управління також варто згадати оболонку і систему управління жестами. Шалено тішить час автономної роботи. Тут взагалі без коментарів.

Ну і звісно – максимальна продуктивність. Найвища швидкість роботи ОЗП і вбудованої пам'яті, а також найпотужніший на сьогодні процесор задовольнять найбільш прискіпливих власників.

Ціна

З урахуванням набору характеристик, можливостей та потужності смартфон Vivo Nex 3 отримав дуже приємний цінник – 19 999 гривень. Найближчі його конкуренти коштують суттєво дорожче.

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