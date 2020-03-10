Vivo NEX 3S 5G: представили флагманський смартфон з екраном-водоспадом
Лише нещодавно компанія Vivo представила новий флагманський смартфон Vivo NEX 4. Вже зараз виробник випустив ще один флагман – Vivo NEX 3S 5G. Це оновлена версія минулорічної моделі Vivo NEX 3 5G.
Характеристики
Vivo NEX 3S 5G отримав так званий екран-водоспад, що виділяється загнутими боковими частинами. Ще одна важлива характеристика – наявність топового процесора SoC Snapdragon 865.
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При цьому багато яких характеристик новинка успадкувала у NEX 3S 5G. Зокрема, це екран-POLED з діагоналлю 6,89 дюйма та роздільною здатністю Full HD +. Фронтальна камера висувається, завдяки чому робочий екран займає 99,6% передньої панелі.
Vivo NEX 3S 5G став оновленою версією Vivo NEX 3 5G
Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.
Щодо основної камери, то вона має 3 модулі:
- Головний 64-мегапіксельний модуль (f/1.8)
- 13 Мп шикоркокутний модуль (f/2.2)
- 13 Мп телефотомодуль (f/2.48)
Vivo NEX 3S 5G працює під управлінням операційної системи Android 10 з фірмовою оболонкою FuntouchOS 10.
Vivo NEX 3S 5G отримав висувну селфі-камеру
Ціна
Vivo NEX 3S 5G надійде у продаж 14 березня на китайському ринку у двох конфігураціях пам'яті:
Версія 8/256 ГБ оцінена у 719 доларів (майже 18 тисяч гривень)
Модифікація 12/256 ГБ коштує 762 долари (19 тисяч гривень).
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