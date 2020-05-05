Vivo запатентувала свій перший розумний годинник: зображення

Китайський виробник Vivo, який відомий випуском смартфонів, вирішив розширити сферу діяльності. Тож компанія розпочала роботу над своїм фірмовим розумним годинником.

Як пише gizmochina.com, наразі компанія вже запатентувала свою розробку і навіть показала патентні зображення смарт-годинник від Vivo.

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Що ще відомо

Як свідчить зображення, перший розумний годинник Vivo буде оснащений круглим дисплеєм. На правій стороні розмістили дві кнопки. На задній панелі годинника від Vivo можна побачити датчик, який буде відстежувати частоту серцевого ритму та інші функції для моніторингу здоров'я а також два контакти, які можуть використовувати для зарядки.

Годинник може мати назву Vivo Watch / gizmochina.com

Ймовірно, годинник буде оснащено датчиком ЕКГ (електрокардіограма) і функцією дзвінків.

У лютому 2020 року Vivo зареєструвала торгову марку Vivo Watch, тож найімовірніше розробка отримає саме таку назву.

Деталей про девайс небагато / gizmochina.com

Коли побачимо

Наразі компанія не підтвердила характеристики. Тож про дату анонсу.,а також ціну девайса говорити поки зарано.

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