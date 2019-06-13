Виявили галактику, що зіштовхнулась із Чумацьким шляхом

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Загадкова галактика пережила зіткнення з Чумацьким шляхом
Загадкова галактика пережила зіткнення з Чумацьким шляхом / cloudynights.com

Вчені з Університету Каліфорнії виявили карликову галактику, яка в минулому зіштовхнулась із нашою галактикою. При цьому гравітація Чумацького Шляху могла позбавити галактику більшої частини речовини і зірок.

Як повідомляє Naked science, ще десять років тому вчені припускали наявність такої карликової галактики. Навіть визначили її можливе положення і масу. Однак, донедавна жодне зоряне скупчення не відповідало цим параметрам.

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Як вдалось знайти загадкову галактику? Під час нового дослідження вчені використали дані телескопа Gaia. Так вдалось помітити галактику Antlia 2. Вона розташована приблизно на 130 кілопарсеків.

При цьому яскравість Antlia 2 набагато нижча: у ній практично немає сильно сяючих зірок. Як пояснюють вчені, гравітація нашої галактики могла позбавити сусідку більшої частини речовини і зірок, що й зробило її такою тьмяною.

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Теги: Новини Техно Техно Космос
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