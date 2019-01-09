Виявили нетипову планету у "зоні життя"

Астрономи виявили планету K2-288Bb, що розміщена у "зоні життя", тобто на території, де на поверхні планет може бути вода. До такого висновку вчені дійшли на основі даних, зібраних телескопом Kepler.

Про це пише Science Alert.

K2-288Bb розміщена у зоні життя своєї зірки. При цьому вчені називають розмір K2-288Bb "незвичним для екзопланети". Адже рідко яка планета, що обертається навколо своєї зірки, є у півтора рази більша за Землю. При цьому K2-288Bb аж у 1,9 рази більша за нашу планету.

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"Це дуже захоплююче відкриття. Ця планета була знайдена з власною помірною орбітою. Цікаво, що планети такого розміру видаються незвичайними", – розповіла аспірантка Чиказького університету, провідний автор статті Адіна Файнштейн.

Ця планета розташована в сузір'ї Тельця в системі K2-288 і розміщена на відстані 226 світлових років від нас.

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