Вкрали смартфон: що робити та як його відстежити

Втрачений чи вкрадений телефон — це дуже неприємно, але не так страшно, як може здатися. Якщо ви правильно підготуєтесь, то зведете наслідки до мінімуму. Отже, що треба робити, якщо ви не можете знайти свій телефон?

Для початку, переконайтесь, що ви його дійсно втратили — подзвоніть на свій номер. Часто загублений телефон може хтось знайти, тож ця людина відповість вам на дзвінок. Поясніть ситуацію й попросіть повернути телефон за винагороду. Якщо ніхто не відповідає або телефон вимкнено, вам треба зробити так, щоб ніхто не зміг скористатися вашими приватними даними.

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Підготуйтеся заздалегідь

Як це не банально, але до можливої втрати смартфону треба бути готовим.

Встановіть надійний пароль ("1515" або "пароль" — не найкраща ідея), не користуйтесь простими кодами блокування.

Розпізнавання обличчя — теж не найкращий варіант захисту, адже часто смартфон можна розблокувати, маючи фото власника.

Також впевніться, що ви вказали контактні дані на екрані блокування. Напишіть там запасний номер телефону або вкажіть електронну пошту, щоб із вами могли зв’язатися.

Увімкніть автоматичне блокування через хвилину неактивності пристрою. Більшість чомусь не користується цим банальним і простим методом захисту.

Що робити, якщо вкрали смартфон

Резервне копіювання. Увімкніть і час від часу перевіряйте, що резервні копії працюють. Це дасть змогу вам швидко поновити потрібні дані на новому телефоні.

Не зберігайте паролі в браузері. Найкраще, якщо ви триматимете всі паролі в захищеному менеджері паролів (наприклад, 1Password або LastPass) і щоразу будете вводити паролі на потрібних сайтах.

Якщо телефон вкрали

Негайно повідомте оператора

Подзвоніть у кол-центр вашого оператора й попросіть заблокувати номер. Вас попросять відповісти на кілька запитань, щоби впевнитись, що ви є власником (зазвичай це останні дати й суми поповнень, останні номери дзвінків і баланс). Після цього телефон моментально буде заблоковано, а ви зможете отримати нову сім-картку з тим же номером.

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Віддалено заблокуйте телефон і зітріть дані

Більшість сучасних смартфонів мають функцію віддаленого блокування та стирання даних. Не забудьте зайти до налаштувань безпеки й увімкнути її прямо зараз. Це дасть змогу повністю стерти всі приватні дані з телефону, щоби ніхто не зміг ними скористатися.

iOS

Планшети та смартфони Apple автоматично активують функцію блокування, коли ви вмикаєте функцію "Find My iPhone". Це заблокує втрачений пристрій, щоби ніхто не міг увійти без вашого паролю до сервісів Apple.

Додаток "Find My iPhone" має функцію "Lost Mode" ("загублений телефон"). На екрані буде показано повідомлення для людини, що знайшла ваш смартфон. Напишіть у ньому контактний номер та електронну пошту. Щоб увімкнути цей режим, зайдіть на icloud.com/#find з комп’ютера під своїм логіном для iCloud.

Якщо ви певні, що смартфон вам уже не повернуть, ви зможете стерти свої дані.

Android

Щоби віддалено заблокувати смартфон на Android, заздалегідь налаштуйте функцію "Find My Device". Після втрати авторизуйтесь на google.com/android/find під вашим акаунтом Gmail. Тут ви зможете змінити пароль для девайсу або віддалено стерти пристрій.

Windows Phone

Смартфони під управлінням Windows мають додаток "Find My Phone", що може віддалено блокувати загублений девайс. Для цього треба зайти на windowsphone.com, вибрати "Знайти мій телефон" і вибрати "Блокувати".

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