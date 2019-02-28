Влада США оштрафувала сервіс TikTok на рекордні 5,7 мільйона доларів

Федеральна торгова комісія США оштрафувала соціальну мережу TikTok на 5,7 мільйона доларів за публікацію відео з дітьми до 13 років. Це найбільший в історії штраф, що стосується подібних справ.

У комісії заявили, що сервіс обміну короткими відео "нелегально збирав" персональну інформацію дітей без згоди їх батьків. Збиралися адреси електронної пошти, IP-адреси і інформація про геолокацію користувачів. Це порушує американський закон про захист конфіденційності дітей в інтернеті.

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На сайті федеральної комісії зазначається, що відомство зобов'язало сервіс видалити всі відеоролики, завантажені дітьми до 13 років.

Сторінки дітей, які містили інформацію про особисті дані були доступними для широкого загалу. Інші користувачі могли бачити опис профілю з фотографією, ім'ям та відео. До 2016 року додаток дозволяв шукати користувачів в радіусі 80 кілометрів. Комісія отримувала скарги на те, що дорослі намагалися зв'язатися з дітьми за допомогою сервісу.

Компанія погодилася сплатити штраф. TikTok підготувала оновлення додатка. У новій версії користувачі до 13 років можуть підписуватися на профілі, дивитися чужі відео і знімати свої, однак вони не можуть викладати їх у загальний доступ.

У TikTok зареєстровано понад 800 мільйонів користувачів, велика частина яких – діти.

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