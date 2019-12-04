Vodafone Україна остаточно викупили: які зміни чекають користувачів

Компанія NEQSOL Holding заявила, що остаточно викупила акції українського мобільного оператора Vodafone Україна. Вартість акцій становило 734 мільйони доларів.

Про це Техно 24 повідомили у пресслужбі NEQSOL Holding. У компанії заявили, що угода була завершена в рекордно короткі терміни.

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"З придбанням однієї з найуспішніших компаній в Україні ми реалізуємо нашу стратегію міжнародного розширення. Як стратегічний інвестор, ми маємо довгострокове бачення і сприятимемо подальшому розвитку компанії", – запевнив засновник і власник групи компаній NEQSOL Holding Насіб Гасанов.

Що зміниться для користувачів Vodafone

У NEQSOL Holding обіцяють, що нічого. У компанії наголошують, що зміна власника не вплине на діяльність Vodafone Україна. Вони продовжуватимуть надавати послуги під брендом Vodafone і виконувати всі зобов'язання перед клієнтами й партнерами.

Також стратегія компанії передбачає інвестиції у впровадження передових технологій та інновацій на телекомунікаційному ринку України.

Що відомо про купівлю акцій Vodafone

Чутки про те, що акції Vodafone Україна викупить азербайджанська компанія з’явились ще у липні. При цьому у Vodafone-Україна цю ситуації коментувати відмовлялись. Вже у листопаді Антимонопольний комітет дав згоду на продаж.

Не обійшлось без скандалів. Журналіст-розслідувач з Баку Хафіз Бабаєв заявив, що власника холдингу Насиба Гасанова вважають фігурою, підконтрольною начальнику охорони президента країни Ільхама Алієва.

У той же час у компанії NEQSOL Holding заявили, що Насіб Гасанов не пов'язаний з політичними структурами, окремими політиками, а також ніколи не був на державній службі. Він є відомим у бізнес-колах Азербайджану, однак віддає перевагу непублічному способу життя.

Що таке NEQSOL HoldingЦе група компаній, що має понад 25-річний досвід роботи в різних галузях і країнах. Діяльність групи охоплює нафтогазову, телекомунікаційну, високотехнологічну та будівельну галузі в таких країнах, як Великобританія, США, Туреччина, Азербайджан, Казахстан, ОАЕ, Бангладеш тощо.



До складу холдингу входять британські компанії Nobel Oil Services (UK) Limited і Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговельна назва Nobel Upstream). При цьому дочірні компанії Nobel Oil Services (UK) Limited працюють в Азербайджані, Туреччині, Казахстані та Бангладеші. Група створила спільні компанії з такими міжнародними компаніями, як KCA Deutag, Wood Group та інші.

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