Вперше в історії людства: в Україні зашифровані дитячі малюнки відправлять у космос

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Зашифровані дитячі малюнки відправлять у космос
Зашифровані дитячі малюнки відправлять у космос / .nkau.gov.ua

Вперше на планеті Земля понад 100 тисяч дитячих малюнків будуть зашифровані в сигнал і відправлені у космос. Це трапиться на одній з найбільших об'єктів космічного та супутникового зв'язку в Україні у місті Золочів.

Про це повідомляє Державне космічне агентство України.

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Подія відбудеться в суботу, 28 вересня, о 20:00. Державне космічне агентство проведе кодування і передачу радіосигналу з дитячих малюнків на 41 світловий рік у Всесвіт. Пікселі мрій будуть перебувати в космічному просторі вічність.

в Україні зашифровані дитячі малюнки відправлять у космос

Маршрут дитячих мрій у космосі

"Ми створили спеціальну програму для перетворення мрій у пікселі і їхньої відправки. Провели тестування обладнання і можемо сказати, що раніше відправка такого об'єму даних за один раз ніколи не відбувалася. Ми вже знаємо детальний маршрут, яким полетять мрії", – розповів керівник Національного центру управління та випробувань космічних засобів Володимир Присяжний.

Сигнал з закодованими малюнками полетить у космос зі швидкістю майже 3 мільйони метрів на секунду і подолає відстань близько 4 трильйонів кілометрів.

Того ж дня о 20:00 у Києві у небо злетить світловий промінь мрій – це буде художня візуалізація космічної події.

Космічна станція у Золочеві

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Теги: Техно Космос
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