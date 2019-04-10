Вперше в історії показують зображення чорної діри: пряма трансляція

Астрономи, які протягом двох років займаються дослідженням чорної діри у центрі нашої галактики, покажуть її зображення в прямому ефірі. Вчені використовували для дослідження найпотужніший телескоп світу.

Початок трансляції – 10 квітня о 16:00 за київським часом.

Під час трансляції міжнародне об’єднання вчених Event Horizon Telescope спробує сфотографувати Sagittarius A* − це чорна діра в центрі нашої галактики, маса якої у 4 мільйони разів перевищує Сонце.

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Місія почала роботу у 2017 році. Аби зробити перше фото горизонту чорної діри, науковці об'єднали всі телескопи світу в один потужний телескоп.

Вперше в історії показують зображення чорної діри: відео-трансляція

Чому це важливо. Якщо вчені справді зможуть зробити реальний знімок чорної діри, то це дасть змогу краще зрозуміти природу таких космічних тіл, а також перевірити загальну теорію відносності, теорії квантової механіки тощо.

Спостереження дасть змогу відсортувати найбільш божевільні теорії про чорні діри. Також вчені зможуть дізнатись досі невідому інформацію про чорну діру.

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