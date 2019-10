Вперше в історії відбудеться жіночий вихід у космос: відома дата

Вперше в історії NASA вихід в космос здійснять лише жінки, без супроводу чоловіків. Подія запланована на 21 жовтня.

Джесіка Меїр та Крістіна Кок стануть першими в історії жінками, які вийдуть у відкритий космос без супроводу чоловіків.

Здійснити історичний жіночий вихід у космос вони мали ще у березні, але тоді забракло спорядження відповідного розміру. Тепер ситуацію виправили.



Джесіка Меір та Крістіна Кок

"Особливість цієї експедиції – технічна. Треба буде насамперед замінити сонячні батареї", – пояснила заступниця голови Меган Макартур.

Щоб зробити це співробітницям NASA знадобиться майже 6,5 годин. Та це для них вже рутина, адже у NASA Меган та Джесіка працюють ще з 2013 року. Мріяли про космос з дитинства, але не думали, що стануть першою жіночою експедицією.

"Я вважаю, що це важливо, з історичного погляду, адже раніше жінкам не давали робити те, чим зараз займаємося ми. Це дуже важливо, що ми внесемо і свій вклад у космічну програму таким чином, адже ми такі ж працівники NASA як і чоловіки. Ця можливість є нагодою досягти більшого успіху у кар'єрі і надихнути інших", – запевнила астронавтка Крістіна Кок.

Дивіться відео, як астронавтки Джесіка Меір та Крістіна Кок відповідають на запитання з космосу:

Жінки у космосі: що про це відомо

Першою жінкою в космосі була Валентина Терешкова у 63 році. Відтоді, за даними NASA, за межами земного простору побували майже 60 жінок.



Валентина Терешкова

За цей час астронавтки спромоглися пристосуватись до космічних умов, аби завжди виглядати красиво. До прикладу, Карен Нюберг щотижня миє у невагомості голову.

Дивіться відео, як Карен Нюберг миє волосся у космосі:

