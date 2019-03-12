Всесвітнє павутиння: Google створив дудл з нагоди його 30-річчя

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Всесвітня павутина - 30 років: що це та чому Google створив дудл
Всесвітнє павутиння: новий дудл від Google

30 років тому англійський фізик і інженер Тім Бернерс-Лі вперше сформулював ідею Всесвітньої мережі (World Wide Web, WWW). Тож 12 березня Google запустив свій новий дудл, присвячений темі Всесвітнього павутиння.

Цю подію вважають початком інтернет-комунікації в тому вигляді, якою ми її знаємо зараз.

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Що таке Всесвітнє павутиння?Не варто плутати її з інтернетом. Адже інтернет – це лише спосіб поєднання комп’ютерів для обміну інформацією. Всесвітня павутина – система відкритих документів і сторінок, доступних в інтернеті. Тобто мережа є лише одним із застосувань інтернету і використовує його для передачі даних.

Історія створення Всесвітнього павутиння

Тім Бернерс-Лі працював в Європейському центрі ядерних досліджень (ЦЕРН). У 1989 році він представив Центру проект єдиної системи організації, зберігання і загального доступу до інформації. Цей проект мав вирішити проблему обміну знаннями і досвідом між співробітниками організації.

Його схвалили, тож протягом 1989-1991 років Бернерс-Лі разом з колегами створили стандарти протоколу передачі гіпертексту (Hypertext Transfer Protocol, HTTP) і універсальну мову розмітки (Hypertext Markup Language, HTML). Далі вчені запустили перший в світі веб-сервер.

Тім Бернерс-Лі

Засновник WWW Тім Бернерс-Лі

Коли з’явився термін. Назву "World Wide Web" (Всесвітнє павутиння або мережа) Тім Бернерс-Лі придумав лише у 1990 році. Саме таку назву отримав написаний ним веб-браузер.

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13 квітня 1993 ЦЕРН випустив вихідний код WorldWideWeb в суспільне надбання. Тобто, він став доступним для широкого загалу – кожен міг створювати його основі програмне забезпечення без ліцензійних відрахувань. У цьому ж році випустили програму Mosaic, яка об’єднувала веб-браузер і Gopher-клієнт. Mosaic дуже швидко ставав популярним. Швидко зростала і кількість веб-браузерів.

Що таке Всесвітнє павутиння: відео 

 

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Теги: Новини Техно Техно Google Інтернет
Джерело: 24 Канал
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