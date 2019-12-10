WhatsApp перестане працювати на мільйонах смартфонів з початку 2020 року
Популятний месенджер WhatsApp починаючи з 1 лютого 2020 року перестане працювати на iPhone з iOS 8 і старше, а також на смартфонах з Android 2.3.7 і старше.
Власники гаджетів з цими операційними системами наразі вже не можуть створювати зі своїх телефонів нові акаунти в WhatsApp або верифікувати старі, повідомляє Daily Mail.
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Інші пристрої
Крім того, з 31 грудня 2019 року WhatsApp не підтримуватиме на пристроях з операційною системою Windows Mobile. Раніше у грудні корпорація Microsoft повідомила про відмову від підтримки останньої версії Windows 10 Mobile і запропонувала користувачам переходити на пристрої на iOS та Android.
Що сказали у WhatsApp
Представники WhatsApp заявили, що припинили активну підтримку свого месенджера для пристроїв з вищезазначеними операційними системами. Там попередили, що деякі функції месенджера на таких гаджетах можуть стати недоступними "в будь-який час".
Месенджер, що належить Facebook Inc., продовжить працювати на пристроях з ОС Android 4.0.3 і вище, а також на смартфонах з iOS 9 і вище.
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