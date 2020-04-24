Wi-Fi отримає найбільше оновлення за час існування
Федеральна комісія із зв’язку США виділила діапазон частот 6 ГГц "для неліцензійного використання", тобто для сигналів Wi-Fi. Це дасть змогу використовувати 6 ГГц для різного роду точок доступу Wi-Fi, як зараз використовують діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц.
Тобто з'явиться більше відкритих радіохвиль, які маршрутизатори можуть використовувати для передачі сигналів, передає The Verge.
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Чому це важливо
Загалом, це має призвести до швидших та надійніших з'єднань з пристроями наступного покоління.
Новий діапазон також забезпечить більшу пропускну здатність і набагато менше перешкод для будь-якого пристрою, який може скористатися передачею даних по повітрю.
"Це найважливіше рішення щодо Wi-Fi за всю його історію за останні 20 років", – заявив глава відділу маркетингу в Wi-Fi Alliance Кевін Робінсон.
Пристрої мають почати підтримку Wi-Fi 6 ГГц до кінця 2020 року. Коли новий стандарт з’явиться, його комерційна назва буде "Wi-Fi 6E".
Коли зміни відчує користувач
Як відомо, протягом 20 років Wi-Fi працював на частотах 400 МГц, і всі доступні канали довелося розділити в цьому обмеженому просторі. Очікується, що канали в діапазоні 6 ГГц матимуть розмір 160 МГц кожен.
Важливо, швидкість конкретного користувача буде як і раніше обмежена тим діапазоном, що пропонує інтернет-провайдер, але загалом це величезний потенційний стрибок.
Після цієї заяви виробник чіпів Broadcom анонсував мобільний чіп Wi-Fi 6E. Компанія Qualcomm також каже, що готова підтримувати Wi-Fi 6 ГГц в бездротових продуктах наступного покоління. Intel запевняє, що у неї будуть готові чіпи до січня 2021 року.
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