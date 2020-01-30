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День народження Вікіпедії: українській версії виповнюється 16 років

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День народження української Вікіпедії

30 січня 2004 року на українській версії Вікіпедії з’явилась перша стаття. Тож саме цей день вважають днем народження української Вікіпедії.

Історія

  • Перша стаття, яка з’явилась на українській версії Вікіпедії, – "Атом". Її створив користувач, зареєстрований як Yuri koval з Японії.

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  • При цьому українську частину Вікіпедії офіційно активували лише 4 квітня 2004 року. На той момент на сайті було понад тисячу статей.
  • Ще одна важлива подія відбулась 10 жовтня 2007 року – тоді автори зробили мільйонне редагування.
  • 26 жовтня 2011 загальна кількість сторінок в українській Вікіпедії перевищила мільйон.
  • У 2014 році провели вікіфлешмоб, завдяки чому за день створили 940 статей. Таким чином українці створили статей більше, ніж в англійській вікіпедії. Тоді наша Вікіпедія у ввійшла до десятки вікіпедій, що найшвидше розвиваються.
  • Станом на 30 січня 2020 року за кількістю статей українська Вікіпедія займає 17-те місце серед мовних та третє місце серед слов'янських вікіпедій, маючи понад 900 тисяч статей.

День народження Вікіпедії

Перша стаття в українській Вікіпедії 

Вікімарафон

З нагоди Дня народження української версії з 26 січня до 1 лютого відбувається масштабна акція з наповнення україномовного розділу рекордною кількістю нових статей.

Долучитися до марафону можуть всі охочі – для цього потрібно лише зареєструватися у Вікіпедії та написати нову статтю українською мовою або підготувати статтю про Україну у інших мовних розділах.

Окрім того, у різних містах України відбуваються тематичні вікізустрічі, де можна навчитися редагувати Вікіпедію, дізнатися більше про проєкт та поспілкуватися з досвідченими вікіпедистами.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
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