День народження Вікіпедії: українській версії виповнюється 16 років

30 січня 2004 року на українській версії Вікіпедії з’явилась перша стаття. Тож саме цей день вважають днем народження української Вікіпедії.

Історія

Перша стаття, яка з’явилась на українській версії Вікіпедії, – "Атом". Її створив користувач, зареєстрований як Yuri koval з Японії.

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При цьому українську частину Вікіпедії офіційно активували лише 4 квітня 2004 року. На той момент на сайті було понад тисячу статей.

Ще одна важлива подія відбулась 10 жовтня 2007 року – тоді автори зробили мільйонне редагування.

26 жовтня 2011 загальна кількість сторінок в українській Вікіпедії перевищила мільйон.

У 2014 році провели вікіфлешмоб, завдяки чому за день створили 940 статей. Таким чином українці створили статей більше, ніж в англійській вікіпедії. Тоді наша Вікіпедія у ввійшла до десятки вікіпедій, що найшвидше розвиваються.

Станом на 30 січня 2020 року за кількістю статей українська Вікіпедія займає 17-те місце серед мовних та третє місце серед слов'янських вікіпедій, маючи понад 900 тисяч статей.

Перша стаття в українській Вікіпедії

Вікімарафон

З нагоди Дня народження української версії з 26 січня до 1 лютого відбувається масштабна акція з наповнення україномовного розділу рекордною кількістю нових статей.

Долучитися до марафону можуть всі охочі – для цього потрібно лише зареєструватися у Вікіпедії та написати нову статтю українською мовою або підготувати статтю про Україну у інших мовних розділах.

Окрім того, у різних містах України відбуваються тематичні вікізустрічі, де можна навчитися редагувати Вікіпедію, дізнатися більше про проєкт та поспілкуватися з досвідченими вікіпедистами.

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