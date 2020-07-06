Компанія Microsoft зібралася позбутися корисною і зручною складовою "Панелі управління" Windows (Control Panel). Користувачів планують повністю перевести на додаток "Налаштування".

Вперше "Налаштування" з'явилися у Windows 8, тоді користувачі сприйняли її негативно, адже вона була сильно "врізана" у порівнянні з "Панеллю управління", нагадує Windows Latest.

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Що буде з "Панеллю управління"

Мовиться про частину "Системи" у "Панелі управління", яка дає базову інформацію про комп'ютер, включаючи ОС, процесор і ОЗУ, швидкі посилання на сайти підтримки і так далі.



"Панель управління" у Windows 10 замінить додаток "Налаштування"

У нещодавній тестовій збірці Windows 10 Build 20161 для розробників секція "Система" у панелі керування тепер просто переадресує користувачів у додаток "Налаштування".

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Як на це відреагують користувачі

Це може викликати невдоволення з боку користувачів. Додаток "Налаштування" дебютував з запуском Windows 8 і піддався критиці за надмірну спрощеність і скорочений вигляд у порівнянні з минулими інструментами Windows. Втім, за минулі роки додаток "Налаштування" був доопрацьований і в сучасних версіях Windows 10 він став набагато кориснішим.

Судячи з усього, це лише один крок на шляху до повного позбавлення від "Панелі управління" на користь "Налаштувань". Втім, у великому весняному оновленні 2021 року "Панель управління" все ще залишиться частиною Windows 10.