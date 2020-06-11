Компанія Microsoft визнала одну неприємну й важливу проблему системи Windows 10, яка спостерігається в трьох останніх версіях операційки. Проблема стосується складнощів з підключенням USB принтерів.

У новому документі на офіційному сайті в розділі підтримки підтверджується, що в системі є проблема з принтерами, які підключаються по USB, зазначає видання wccftech.

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Які системи страджають від проблеми

Складнощі з підключенням принтерів виявили у в версіях Windows 10 з торішнього травневого оновлення (1903), включаючи осінній апдейт 1909 і новітнє оновлення Windows 10 May 2020 Update (2004).

Як проявляється проблема

Якщо користувач підключає USB-принтер, а потім вимикає систему, відключає або вимикає принтер, то при подальшому ввімкненні Windows порт USB-пристрій не буде з'являтися у списку портів принтера. Крім того, Windows не зможе виконати жодного завдання, яке вимагає взаємодії з цим портом.

Вирішення проблеми

Наразі у Microsoft зазначили, що проблема йм відома і вони вже працюють над її вирішенням. Тимчасово пропонується таке рішення: під'єднувати й вмикати принтер до запуску Windows, що може виявитися не дуже корисно для користувачів ноутбуків.

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Коли вирішать проблему

Схожа проблема у Windows 10 була минулого року. Тоді у користувачів виникали складнощі з друком, особливо на принтерах HP. Згодом проблема була усунена з черговим апдейтом. Тож і цього разу слід очікувати вирішення проблеми в наступному оновленні.