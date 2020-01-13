Оновлення Windows 10: Microsoft випускає перший в 2020 році апдейт оперативної системи

Компанія Microsoft випускає першу порцію оновлень для операційної системи Windows 10. Оновлення стене доступним вже з14 січня. Цікаво, що саме у цей день корпорація припиняє оновлення Windows 7.

Як передає Softpedia.com, це щомісячний апдейт. Як відомо, Microsoft випускає такі оновлення для Windows на другий вівторок місяця, починаючи із жовтня 2003. Ця традиція отримала назву Patch Tuesday.

Важливо: Microsoft припиняє підтримку операційної системи Windows 7: що це означає

Які оновлення чекати

Зазвичай, такі апдейти містять виправлення безпеки та інших виявлених проблем.

Оновлення January 2020 Patch Tuesday отримають всі підтримувані версії Windows 10, включаючи листопадову версію November 2019 Update (1909). Наразі цю версію ще не поширюють автоматично, але користувачі можуть встановити її вручну.

Тож оновитися зможуть користувачі Windows 10 (Home і Pro) починаючи з October 2018 Update (номер 1809). А от більш ранні версії Windows 10 отримають оновлення тільки для корпоративних і освітніх користувачів.

Що відомо про Windows 10? Microsoft випустила цю версію операційної системи у 2015 році. Перших 6 місяців користувачі мали змогу безкоштовно оновитися до Windows 10 на будь-якому пристрої під керуванням офіційних версій Windows 7, Windows 8.1 і Windows Phone 8.1.



Однак, користувачі Windows 7 не поспішали з оновленням. Досі є чимало користувачів, які досі віддають перевагу сімці. Хоча Microsoft вже тривалий час наполегливо пропонує користувачам перейти на Windows 10.