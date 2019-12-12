Windows 10 стала ще ближчою до macOS завдяки цікавій функції

В середу компанія Microsoft повідомила про завершення тестування нової версії додатка Your Phone для комп'ютерів, які працюють під управлінням операційної системи Windows 10. Тепер користувачі зможуть телефонувати своїм контактам прямо з ПК.

Як працює Your Phone

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Додаток Your Phone дозволяє користувачам синхронізувати свої комп'ютер та смартфон. Потім можна використовувати ПК на базі Windows 10 для того, щоб приймати та здійснювати дзвінки прямо з нього.

Важливо відзначити, що додаток Your Phone має бути встановлено як на комп'ютері, так і на пов'язаний з ним смартфон. Тільки в цьому випадку нова функціональність повинна справно працювати. Синхронізація смартфона і комп'ютера проводиться через мережу Wi-Fi.

З комп'ютера ви можете вибрати будь-яку людину з телефонної книги вашого смартфона і зробити дзвінок або ж прийняти дзвінок, якщо вам лінь брати в руки смартфон.



Додаток Your Phone дозволить використовувати ПК замість смартфона

До слова, глобальне тестування цієї функції почалося ще у жовтні, але тоді користувачі повідомляли про помилки і збої. Зараз додаток працює стабільно.

Оновлення поширюється поетапно у всіх регіонах світу. Якщо воно ще недоступно на вашому комп'ютері, просто почекайте кілька днів.

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