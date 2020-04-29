Windows 10X працюватиме в доволі незвичних режимах роботи

Microsoft неодноразово підтверджувала, що працює над спеціальною версією операційної системи Windows 10X, розрахованою на двоекранні ґаджети на зразок Surface Neo. Але в ході вивчення емулятора системи з'ясувалося, що нова ОС буде доступна не лише для екзотичних пристроїв.

Ентузіаст Густав Монче опублікував у своєму твіттері скріншот емулятора Microsoft з Windows 10X, що демонструє можливість запуску операційної системи на пристроях, оснащених єдиним екраном.

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В ролі потенційного ґаджета, для якого розробляється подібна ОС, розглядається розумний дисплей Surface Hub 2. Не виключено, що в плани американської компанії також входить випуск нового ноутбука або планшета, який буде працювати на базі "полегшеної" ОС.

Microsoft Emulator (used for 10X at the moment) supports a larger device, much bigger but also single screen. This might come out soon I guess? pic.twitter.com/cprO5WNit9 — Gustave Monce (@gus33000) April 28, 2020

Цікавою особливістю нової операційки стане й те, що вочевидь, вона підтримуватиме пристрої з дуже маленькими дисплеями для виведення інформації.

Характерною відмінністю нової ОС від Microsoft є її прив'язка до ґаджетів компанії. Вона призначена для пристроїв на кшталт Surface Neo, а окреме її встановлення на інші апарати, як це можливо з Windows 10, не передбачається.

Це означає, що у Microsoft можуть підготувати нові ґаджети, на яких працюватиме система, або ж зроблять її менш прив'язаною.

Коли з'являться такі ґаджети

На жаль, про терміни виходу подібного пристрою інформації поки немає. Судячи з минулим заяви Microsoft, презентація новинок, сумісних з Windows 10X, повинна відбутися не пізніше 2021 року.

Що відомо про Windows 10X?2 жовтня компанія Microsoft анонсувала нову версію своєї операційної системи – Windows 10X, а також представила перший пристрій, на якому вона буде встановлена ​– гібрид Surface Neo з двома екранами.



У Windows 10X реалізована модульна структура Windows зі спеціальною надбудовою інтерфейсу, розрахованою на сенсорне введення і використання в пристроях з двома екранами. При цьому збереглася можливість роботи як з Modern-додатками з магазину Microsoft, так і десктопними програмами.



Windows 10X передбачає кілька різних сценаріїв використання пристрою: як планшет, ноутбук з віртуальної або фізичною клавіатурою. Клавіатура може розташовуватися як на одному з екранів, так і поруч з комп'ютером. Зображення автоматично повертається в залежності від розміщення екрану.

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