Щороку компанія Apple збирає розробників та влаштовує їм своєрідний екскурс в світ своїх останніх програмних розробок. Захід називається Worldwide Developers Conference або WWDC. Цьогоріч він пройде 22 червня в режимі онлайн0конференції. Розповідаємо як дивитися презентацію та чого очікувати від Apple.

Ключовий захід Special Event Keynote відбудеться 22 червня о 20:00 за київським часом. Тоді ж стартує і пряма трансляція. 24 канал уважно стежитиме за подією та інформуватиме про важливі моменти.

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Де дивитися WWDC 2020

Подивитися конференцію можна буде в додатку Apple Developer і на сайті Apple Developer. Фанати Apple можуть встановити стилізовані шпалери WWDC 2020 від концептмейкера Метта Бірчлера.

Офіційний стрім Apple WWDC 2020 року, присвячений Special Event, доступний на YouTube, в додатку Apple Events на Apple TV, а також на спеціальній веб-сторінці. Трансляція на останній тепер доступна для більшості сучасних браузерів.

Основні анонси будуть публікуватися у вигляді прес-релізів на офіційному сайті Apple. Звичайно, про них розповімо і ми на нашому сайті. Від Apple очікують презентації iOS 14, watchOS 7 і апдейтів інших операційних систем, оновлення серій комп'ютерів, а також анонс переходу Mac на процесори ARM.

iOS 14

Зрозуміло, що всі власники актуальних пристроїв компанії чекають саме на оновлення операційної системи до 14 версії. Логічно, що можна сміливо очікувати підвищення стабільності й продуктивності, будь-якому разі про це точно скажуть. Вперше рання збірка системи потрапила у мережу майже за півроку до презентації. Саме тому низка функцій вже розкриті.



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Оновлений домашній екран

В iOS 14 з'явиться змінений домашній екран, який дозволить відображати всі значки додатків у вигляді списку. Користувачеві буде легше знаходити потрібну програму і бачити всі встановлені програми в одному місці. Очікується кілька різних варіантів сортування.

Наприклад, можна буде відфільтрувати додатки, якими ви користуєтеся найчастіше. Також в окрему категорію виділять усі програми з непрочитаними повідомленнями.

Будуть на новому домашньому екрані і розумні підказки від Siri, які розкажуть, які програми потрібно використовувати в залежності від часу доби, місця розташування і роду занять. Наприклад, Siri зможе порекомендувати відкрити програму "Музика" після прибуття в тренажерний зал.

В цілому, новий інтерфейс схожий на опцію перегляду переліку яка на даний момент існує в watchOS.

Нові функції

iOS 14 запропонує кілька нових фішок. У витоку коду виявили функцію, яка буде розпізнавати сторонні звуки, в тому числі пожежну сигналізацію, стукіт у двері, дверний дзвінок і дітей, що плачуть. Ймовірно, iOS зможе перетворювати ці звуки в тактильні вібрації, що дозволить людям з порушеннями слуху набагато краще орієнтуватися в навколишньому середовищі.

Ще одна нова функція – підтримка камерою смартфона жестів рук. Крім того, система зможе адаптувати якість звуку в AirPods або EarPods для людей з легкою або помірною втратою слуху.

Apple розробляє для iOS 14 новий фітнес-додаток з кодовою назвою Seymour. Він призначений для iPhone і буде пропонувати спеціальні відео-інструкції для занять різними видами спорту від бігу і розтяжки до греблі та йоги.

Нарешті можна буде змінити голос Siri. Наразі функція знаходиться на ранньому етапі розробки та інформації про неї практично немає. Швидше за все, буде щось схоже на Google Assistant, де є підтримка інших голосів.

Інші нововведення

Розділ "Шпалери" в iOS 14 отримає більш зручну організацію. Очікується підтримка сторонніх шпалер. Відзначається, що розробники зможуть інтегрувати колекції шпалер прямо в налаштування iOS.

В iOS 14 Apple вмонтує завдання "Знято на iPhone" прямо в додаток "Фото", а користувачі зможуть переглядати досягнення один одного і ділитися ними.

З виходом нової iOS сервіс Apple Pay отримає інтеграцію з AliPay. Раніше в коді iOS 14 виявили іконки з дизайном повнорозмірних навушників Apple, а також розширену підтримку комп'ютерних мишок.

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WatchOS 7

Головною фішкою нової операційки для годинника стане поява можливості вимірювати рівень кисню в крові, однак, великий ризик того, що дана фішка стане доступна лише на шостій версії годинника, яка буде представлена пізніше. Також в WatchOS 7 очікується функція відстеження якості сну.

Звісно ж, будуть нові циферблати. Нас чекають циферблати в стилі прапорів різних країн. Крім цього, користувачам буде доступний циферблат "Infograph Pro" з вбудованим тахометром. Його призначення – вимірювання швидкості і відстані під час поїздки.

CarKey

Свій електрокар компанія представляти не поспішає. Зате у співпраці з BMW представить технологію CarKey. Очікується, що смартфон зможе виступати в ролі NFC-мітки, що дозволяє зняти авто з охорони.



Більше деталей про CarKey чекаємо на презентації

Поки що незрозуміло, чи можна буде передати доступ до авто або залишити ключі в будинку. Та й чи зможе така фішка замінити безключевий доступ теж не ясно.

Повнорозмірні навушники

Apple впевнено тримає позицію одного з лідерів на ринку TWS-навушників і цілком очікувано, що компанія захоче розширити свою присутність. А для цього їй не завадило б випустити що-небудь повнорозмірне.

Майбутнє дітище компанії може отримати назву AirPods Studio. Відомо, що виробництво вже розпочато і поставки повинні початися якраз в червні-липні.

ARM для Mac

Bloomberg повідомляє, що в рамках WWDC Apple представить перший ARM-процесор для майбутніх поколінь Mac. На конференції Apple анонсує новий чіп, а також оголосить про перехід з процесорів Intel на фірмові рішення.

Сам Mac на базі ARM при цьому не покажуть – його прем'єра очікується в 2021 році. Це дасть час розробникам на адаптацію додатків під нову платформу.

iMac в новому дизайні

Згідно з інформацією інсайдера Сонні Діксона, Apple вперше за 13 років оновить дизайн моноблока iMac. Комп'ютер буде виконаний в стилі iPad Pro або Apple Pro Display XDR.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020

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Інші новинки

Цілком можливо, що нас чекає поява нової приставки Apple TV 4K. Разом з нею можуть показати загальну підписку на всі яблучні сервіси. І вже вкотре аналітики розповідають про мітку AirTag. Завдяки їй можна буде більше не хвилюватися про місцезнаходження ключів.

Додаток "Локатор" буде бачити мітку і нагадуватиме про загрозу її втрати при віддаленні смартфона від тега.