Китайський виробник Xiaomi готує до виходу новий фірмовий монітор з діагоналлю 27 дюймів. Це потужний апарат, який має зацікавити геймерів.

Як передає Gizmochina, наразі цей монітор представили на майданчику колективного фінансування.

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Чим цікавий

Одразу з назви можна здогадатись. що це ігровий монітор – Xiaomi Gaming Monitor 27-inch.

Новинка оснащена 27-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю 2560x1440 пікселів. Задля неймовірних відчуттів для ігор пристрій має надвисоку частоту оновлення 165 Гц. Також новинка забезпечує 95% охоплення кольоровою гамою DCI-P3.

Ігровий монітор підтримує технологію синхронізації Adaptive-Sync і знижує випромінювання синього світла TUV.

Щодо портів, то тут передбачено USB 3.0, DisplayPort, HDMI і 3.5-мм аудіороз'єм.

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У комплект також входить кронштейн, завдяки якому Xiaomi 27-inch Gaming Monitor можна повісити на стіну. Задня кришка кріпиться за допомогою магнітів.

Ціна

На майданчику колективного фінансування монітор можна придбати за 1899 юанів (це 268 долара або 7 200 гривень). Звичайно, після офіційно старту продажів ціна зросте до 2199 юанів (310 доларів або 8 400 гривень).