Xiaomi готує нові електросамокати Mi Scooter 1S та Mi Scooter Pro 2: фото й ціни
Xiaomi випустить на ринок Європи два нових електричних самокати, які наразі завершують стадію сертифікації. Xiaomi Mi Scooter 1S і Xiaomi Mi Scooter Pro 2 багато в чому ідентичні, однак головною відмінністю є місткість акумулятора та дальність ходу.
Xiaomi Mi Scooter 1S
Як зазначає Winfuture – Xiaomi Mi Scooter 1S отримає 300-ватний двигун, а його дальність ходу сягатиме 30 кілометрів. При цьому він оснащений акумуляторною батареєю місткістю 7,65 А/г, яка заряджається від блоку живлення при навантаженні 42 В з максимальною потужністю 71 Вт.
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Максимальна швидкість нового Xiaomi Mi Scooter 1S становить 20 км/год. Електросамокат виводить інформацію про швидкість, рівень заряду батареї та режим роботи на світлодіодний дисплей. Самокат складається, а його маса становить 12,5 кг.
Xiaomi Mi Scooter Pro 2
Друга версія електросамоката отримала такий же двигун і максимальну швидкість, але місткість його акумулятора становить вже 12,8 А/г, тому дальність ходу збільшується до 45 кілометрів.
Разом зі збільшеною батареєю та запасом ходу зросла й максимальна величина нахилу з 14 до 20%. Вага самоката становить 14,2 кілограми.
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Фото Mi Scooter 1S Mi Scooter Pro 2
Ціна
- Xiaomi Mi Scooter 1S продаватимуть за рекомендованою ціною від 499 євро (14 500 гривень).
- Xiaomi Mi Scooter Pro 2 коштуватиме від 599 євро (17 406 гривень).
Разом з тим, точної дати виходу у самокатів поки немає. Можливо її оголосять після проходження сертифікації.
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