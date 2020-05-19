Xiaomi готує нові електросамокати Mi Scooter 1S та Mi Scooter Pro 2: фото й ціни

Xiaomi випустить на ринок Європи два нових електричних самокати, які наразі завершують стадію сертифікації. Xiaomi Mi Scooter 1S і Xiaomi Mi Scooter Pro 2 багато в чому ідентичні, однак головною відмінністю є місткість акумулятора та дальність ходу.

Xiaomi Mi Scooter 1S

Як зазначає Winfuture – Xiaomi Mi Scooter 1S отримає 300-ватний двигун, а його дальність ходу сягатиме 30 кілометрів. При цьому він оснащений акумуляторною батареєю місткістю 7,65 А/г, яка заряджається від блоку живлення при навантаженні 42 В з максимальною потужністю 71 Вт.

До теми Ninebot випустила електросамокат з футуристичний дизайном

Максимальна швидкість нового Xiaomi Mi Scooter 1S становить 20 км/год. Електросамокат виводить інформацію про швидкість, рівень заряду батареї та режим роботи на світлодіодний дисплей. Самокат складається, а його маса становить 12,5 кг.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2

Друга версія електросамоката отримала такий же двигун і максимальну швидкість, але місткість його акумулятора становить вже 12,8 А/г, тому дальність ходу збільшується до 45 кілометрів.

Разом зі збільшеною батареєю та запасом ходу зросла й максимальна величина нахилу з 14 до 20%. Вага самоката становить 14,2 кілограми.

Цікаво Канадський стартап представив потужний позашляховий електроскутер

Фото Mi Scooter 1S Mi Scooter Pro 2

Ціна

Xiaomi Mi Scooter 1S продаватимуть за рекомендованою ціною від 499 євро (14 500 гривень) .

. Xiaomi Mi Scooter Pro 2 коштуватиме від 599 євро (17 406 гривень).

Разом з тим, точної дати виходу у самокатів поки немає. Можливо її оголосять після проходження сертифікації.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно