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Mi Note 10 Lite презентували в Україні: флагманський вигляд і доступна ціна

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Mi Note 10 Lite – огляд, характеристики, дизайн і ціна в Україні
Mi Note 10 Lite: характеристики і ціна в Україні / Пресслужба Алло

В Україні провели презентацію низки нових смартфонів від Xiaomi. Серед них довгоочікувана новинка – Mi Note 10 Lite. Пристрій запозичив багато характеристик від старшої моделі Mi Note 10, однак отримав доступний цінник.

Як вже повідомляв 24 канал, 19 березня в Україні презентували лінійку Redmi Note 9. Також нам представили ще одну довгоочікувану новинку – Mi Note 10 Lite. Це спрощена версія популярного флагмана Mi Note 10.

До теми Лінійку Redmi Note 9 презентували в Україні: ціна доступних новинок

Чим цікавий Mi Note 10 Lite

  • Дисплей. Новинка отримала AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,47 дюйма. Тильна сторона – 3D скляний корпус. Сканер відбитків пальців вбудували в екран (як у більшості сучасних флагманів).
  • Камери. Як і старша версія, Mi Note 10 Lite отримала 64 Мп камеру з сенсором Sony IMX686 та три додаткові датчики:
  • Ультраширокий модуль на 8 Мп;
  • 2-мегапіксельний датчик для режиму боке;
  • Макрооб'єктив на 5 Мп.

Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

Mi Note 10 Lite

Mi Note 10 Lite надійде у продаж наприкінці травня / Пресслужба Алло

  • Процесор. За продуктивність відповідає чіпсет Qualcomm Snapdragon 730G у парі з 6 ГБ оперативної пам’яті.

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  • Автономність. Також Mi Note 10 Lite отримав потужну батарею, ємністю 5260 мАг. Виробник обіцяє до 2 днів повноцінної роботи. Смартфон отримав у комплекті швидку зарядку на 30 Вт.

Ціна в Україні

  • Mi Note 10 Lite у версії 6 + 64 ГБ пам’яті коштує 9999 гривень;
  • Модифікацію із 6 + 128 ГБ оцінили у 10 999 гривень.

Новина надійде у продаж вже наприкінці травня.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi Note 10 Lite

  • Дисплей Тип: AMOLED
    Діагональ: 6,47
    Роздільна здатність: 2340x1080
  • КамераОсновна: 64 + 8+ 2 + 5 Мп
    Фронтальна: 16 Мп
    Відео: fullHD 60 к/с, ultraHD 4K
  • Пам'ять6 + 64 ГБ
    6 + 128 ГБ
  • ПроцесорQualcomm SDM730 Snapdragon 730G
  • ВідеопроцесорAdreno 618
  • Батарея 5260 мАг
  • Операційна системаAndroid 10 з оболонкою MIUI 11

Смартфон Mi Note 10 Lite: презентація в Україні

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Смартфони
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