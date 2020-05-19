Mi Note 10 Lite презентували в Україні: флагманський вигляд і доступна ціна
В Україні провели презентацію низки нових смартфонів від Xiaomi. Серед них довгоочікувана новинка – Mi Note 10 Lite. Пристрій запозичив багато характеристик від старшої моделі Mi Note 10, однак отримав доступний цінник.
Як вже повідомляв 24 канал, 19 березня в Україні презентували лінійку Redmi Note 9. Також нам представили ще одну довгоочікувану новинку – Mi Note 10 Lite. Це спрощена версія популярного флагмана Mi Note 10.
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Чим цікавий Mi Note 10 Lite
- Дисплей. Новинка отримала AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,47 дюйма. Тильна сторона – 3D скляний корпус. Сканер відбитків пальців вбудували в екран (як у більшості сучасних флагманів).
- Камери. Як і старша версія, Mi Note 10 Lite отримала 64 Мп камеру з сенсором Sony IMX686 та три додаткові датчики:
- Ультраширокий модуль на 8 Мп;
- 2-мегапіксельний датчик для режиму боке;
- Макрооб'єктив на 5 Мп.
Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.
Mi Note 10 Lite надійде у продаж наприкінці травня / Пресслужба Алло
- Процесор. За продуктивність відповідає чіпсет Qualcomm Snapdragon 730G у парі з 6 ГБ оперативної пам’яті.
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- Автономність. Також Mi Note 10 Lite отримав потужну батарею, ємністю 5260 мАг. Виробник обіцяє до 2 днів повноцінної роботи. Смартфон отримав у комплекті швидку зарядку на 30 Вт.
Ціна в Україні
- Mi Note 10 Lite у версії 6 + 64 ГБ пам’яті коштує 9999 гривень;
- Модифікацію із 6 + 128 ГБ оцінили у 10 999 гривень.
Новина надійде у продаж вже наприкінці травня.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi Note 10 Lite
- Дисплей Тип: AMOLED
Діагональ: 6,47
Роздільна здатність: 2340x1080
- КамераОсновна: 64 + 8+ 2 + 5 Мп
Фронтальна: 16 Мп
Відео: fullHD 60 к/с, ultraHD 4K
- Пам'ять6 + 64 ГБ
6 + 128 ГБ
- ПроцесорQualcomm SDM730 Snapdragon 730G
- ВідеопроцесорAdreno 618
- Батарея 5260 мАг
- Операційна системаAndroid 10 з оболонкою MIUI 11
Смартфон Mi Note 10 Lite: презентація в Україні
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