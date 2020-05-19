Mi Note 10 Lite презентували в Україні: флагманський вигляд і доступна ціна

Mi Note 10 Lite: характеристики і ціна в Україні / Пресслужба Алло

В Україні провели презентацію низки нових смартфонів від Xiaomi. Серед них довгоочікувана новинка – Mi Note 10 Lite. Пристрій запозичив багато характеристик від старшої моделі Mi Note 10, однак отримав доступний цінник.