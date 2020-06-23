Компанія Xiaomi презентувала новий розумний годинник для дітей Mi Rabbit Children Watch 4C. Новинка отримала підтримку мережі 4G, а також поліпшений захист від води за стандартом IPX8 (замість IPX7).

Як передає видання GizmoChina, новинка також підтримує управління фірмовим голосовим помічником XiaoAI. Він може запропонувати декілька функцій за допомогою голосових команд, наприклад звіт про погоду, енциклопедію, підтримку відтворення музики тощо.

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Що ще цікавого

Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C отримав екран з діагоналлю 1,3 дюймів. Також девайс має камеру з роздільною здатністю 2 Мп для відеодзвінків.

Дзвінки можна виконувати через 4G або Wi-Fi. Годинник також надійде у продаж в комплекті з спеціалізованою версією програми QQ Chat, яка підтримує груповий чат, а також голосові дзвінки.

Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C має кілька цікавих функцій / gizmochina.com

Також є функція оплати, для якої батьки можуть встановити ліміт, а також перевірити облік витрат.

Ціна

Розумний годинник Xiaomi Mi Rabbit Children Watch 4C вже надійшов у продаж в Китаї. Його вартість складає 56 доларів (1500 гривень).