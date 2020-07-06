Одна з найбільш вдалих розробок китайського бренду Xiaomi - 4 модель фітнес-трекера Mi Band. Компанія анонсувала гаджет нового покоління і вже в липні планує розпочати продаж Mi Band 5.

Велика частина функцій збігається з попередньою версією, але є і значні зміни. Точну ціну новинки представники бренду поки не оголосили. Передбачається, що в залежності від модифікації вартість не перевищить 30-35 $.

Відразу відзначимо, що гаджет так і не отримав змін у дизайні. Це все той же довгастий сенсорний корпус в поєднанні з однотонним або двоколірним силіконовим ремінцем. Крім того, розробники не додали GPS-датчик, чого так чекали багато користувачів.

Вдосконалений екран Mi Band 5

Розмір екрану пристрою – 1,1 дюйма. Для порівняння, у версії 4 покоління дисплей був трохи більш компактним – 0,95 дюйма. У порівнянні з 2019 роком, корисна площа передньої панелі зросла на 20%. Екран 12-кольоровий і побудований на базі технології AMOLED.

Збільшилася гранична яскравість – з позначки 400 ніт вона зросла до 450. Яскравий AMOLED-дисплей підтримує більше 100 анімаційних циферблатів з найпопулярнішими аніме-персонажами.

Потужний акумулятор і тривалість автономної роботи Xiaomi Mi Band 5

Забігаючи наперед варто відзначити, що Xiaomi Mi Band 5 випускається в двох модифікаціях. Ємність акумулятора – не єдина і точно не головна їхня відмінність, але все ж. Так, одна версія отримає батарею на 125 мАг, а інша на 135 мАг. При цьому виробник заявляє, що тривалість автономної роботи в обох випадках складе 14-15 днів.

Не зовсім логічно, адже автономність фітнес-браслета становила до 20 днів. Фактично це так, але новинка отримала додаткові функції і вдосконалений дисплей.

Змінився спосіб зарядки. Тепер для поповнення запасу енергії використовується магнітна док-станція. Користуватися магнітною зарядкою можна не знімаючи ремінець з трекера.

Продуктивність розумного гаджета

Сяомі Мі Бенд 5 100% отримав більш швидкий чіп. Трекер працює швидше за попередні версії. Домогтися підвищення продуктивності вдалося не тільки за рахунок допрацьованого чипа. Розробники значно розширили ресурс пам'яті. Обсяг ОЗУ збільшився до 512 Кб, а ємність вбудованого сховища – до 16 Гб.

За швидкісний обмін даних з іншими пристроями відповідає Bluetooth 5.0. Найголовніше оновлення – це наявність NFC-чипа для безконтактної оплати. Раніше ми зазначили, що Xiaomi Mi Band 5 представлений в двох версіях. Так ось, перша і доступніша в ціні версія трекера випускається без NFC. Відповідно трохи дорожча друга версія – з чипом.

Оновлені фітнес-можливості

Лінійка Mi Band – це повноцінний спортивний трекер. Фокус роботи націлений саме на фітнес-можливості браслета. У порівнянні з попереднім поколінням вони покращилися.

Гаджет підтримує 11 режимів спортивного відстеження. Користувач може вибрати режим – біг, йога, плавання в басейні і т.д. Як і раніше, аксесуар дозволяє відстежувати серцевий ритм, що досить корисно під час занять спортом.

Модель отримала вдосконалену систему контролю пройдених за день кроків. Тепер, якщо гаджет зауважує, що фізична активність була низькою, користувач отримує відповідне повідомлення.

Ще одна корисне спортивне доповнення – PAI (Personal Activity Intelligence). Тепер Xiaomi Mi Smart Band 5 підводять підсумок про рівень фізичної активності протягом дня, а також дозволяють бачити загальну оцінку рівня активності за вибраний часовий відрізок. До речі, модель отримала водонепроникний корпус, що витримує занурення на глибину до 50 метрів. Трекер без страху можна використовувати під час тренувань в басейні.

Нові функції, які не стосуються спорту

Звичайно, девайс розроблений не тільки для спортсменів. Смарт-браслет в принципі допоможе підтримувати стан здоров'я в нормі. Наприклад, буде нагадувати, коли варто розім'ятися або зробити легкі дихальні вправи.

Важливе оновлення для жінок – календар відстеження менструального циклу. Більше не потрібно вести календар або навіть заглядати в завантажений на смартфон додаток, щоб переконатися в наближенні критичних днів.

В Mi Smart Band 5 інженери допрацювали функцію моніторингу сну. Тепер користувачі можуть відстежувати, як довго триває фаза швидкого або глибокого сну.

Ще одна крута фішка – можливість використання гаджета в якості дистанційного затвора камери. Гуляючи удвох можна робити не тільки селфі, але і яскраві фотографії на основний об'єктив. Просто розмістіть телефон на зручній відстані і зробіть кадр, використовуючи відповідну опцію трекера.

Передзамовлення на девайс вже можна оформити в інтернет-магазині Фокстрот.