Xiaomi навчила замок відмикат двері через голосові команди
Китайська компанія Xiaomi представила новий розумний замок Xiaomi Smart Lock E. Він підтримує шість способів розблокування, серед яких сканер відбитків пальців, тимчасовий пароль, Bluetooth, Homekit і аварійний ключ.
Як передає Gizmochina, розумний ключ отримав вбудований дактилоскопічний датчик. Виробник заявляє, що цей датчик має точність розпізнавання 98,5%.
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Що ще цікавого
Важливо, що Smart Lock E отримав підтримку Homekit, тож ним можна керувати за допомогою iPhone, iPad чи Apple Watch.
Крім того, замком можна також керувати за допомогою голосових команд. Наприклад, можна сказати: "Гей, Сірі, відкрий двері" і двері відімкнуться.
Xiaomi Smart Lock E підтримує команди голосом / Фото: gizmochina.com
Xiaomi Smart Lock E оснащений 8 акумуляторами. Виробник обіцяє до 18 місяців роботи. Якщо рівень заряду акумулятора опускається нижче 20%, то замку почне блимати червоний сигнал. У нижній частині замку розмістили модуль аварійного живлення USB-C.
Ціна
Наразі пристрій доступний на фірмовому майданчику колективного фінансування. Його ціна 126 доларів (3 400 гривень). Однак, коли замок офіційно надійде у продаж – ціна складе 140 доларів (3 800 гривень).