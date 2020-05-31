Китайська компанія Xiaomi представила новий розумний замок Xiaomi Smart Lock E. Він підтримує шість способів розблокування, серед яких сканер відбитків пальців, тимчасовий пароль, Bluetooth, Homekit і аварійний ключ.

Як передає Gizmochina, розумний ключ отримав вбудований дактилоскопічний датчик. Виробник заявляє, що цей датчик має точність розпізнавання 98,5%.

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Що ще цікавого

Важливо, що Smart Lock E отримав підтримку Homekit, тож ним можна керувати за допомогою iPhone, iPad чи Apple Watch.

Крім того, замком можна також керувати за допомогою голосових команд. Наприклад, можна сказати: "Гей, Сірі, відкрий двері" і двері відімкнуться.

Xiaomi Smart Lock E підтримує команди голосом / Фото: gizmochina.com

Xiaomi Smart Lock E оснащений 8 акумуляторами. Виробник обіцяє до 18 місяців роботи. Якщо рівень заряду акумулятора опускається нижче 20%, то замку почне блимати червоний сигнал. У нижній частині замку розмістили модуль аварійного живлення USB-C.

Ціна

Наразі пристрій доступний на фірмовому майданчику колективного фінансування. Його ціна 126 доларів (3 400 гривень). Однак, коли замок офіційно надійде у продаж – ціна складе 140 доларів (3 800 гривень).