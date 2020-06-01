Раніше в мережі вже з'явилася інформація про корисні функції, які отримає Xiaomi Mi Band 5 – новий фітнес-трекер популярного бренду. Тепер же виробник розкрив і офіційну дату презентації пристрою, а також більш детально розповів про його технічні можливості.

Раніше 24 канал детально розповідав про характеристики та особливості нового трекера. Детально про це читайте у нашому матеріалі.

Цікаво Huawei Freebuds 3i: бездротові навушники з активним шумозаглушенням

Дата анонсу Xiaomi Mi Band 5

Анонс Xiaomi Mi Band 5 відбудеться 11 червня поточного року. Крім дисплея, який збільшився до 1,2 дюйма та функції визначення рівня насичення крові киснем (SpO2), ґаджет в одній з ревізій отримає модуль NFC для безконтактної оплати.Крім того, Xiaomi Mi Band 5 отримає 11 спортивних режимів, п'ять з яких не були представлені в попередній моделі лінійки:

йога,

скакалка,

еліптичний, вело- і гребний тренажери



Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 5

Крім того, пристрій стане першим представником фірмової серії з функцією віддаленого спуску затвора камери смартфона. На додаток до можливості розблокування екрану ґаджета, смарт-браслет також отримає підтримку голосового помічника XiaoAI в китайській версії, і Amazon Alexa – в глобальній.

Не пропустіть Смарт-годинник Huawei Watch GT 2e надійде у продаж в Україні: ціна

Скільки коштуватиме Xiaomi Mi Band 5

Вартість фітнес-трекера Xiaomi п'ятого покоління виробником наразі ще не оголошена. Очевидно її оголосять на презентації 11 червня.