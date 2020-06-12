Асортимент компанії Xiaomi поповнив її перший портативний акумулятор місткістю 30 000 мАг. Модель Mi Power Bank 3 зовні відрізняється від менш містких побратимів лише габаритами.

Портативна батарея чимала – її розміри становлять 154,5х72,3х38,9 мм. Виробник оцінив ґаджет в 24 долари (641 гривня).

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Особливості акумулятора Mi Power Bank 3

Набір портів представлений парою USB-A, одним USB-C і одним Micro-USB. При зарядці самого акумулятора за допомогою порту USB-C і зарядного пристрою потужністю від 30 Вт на повну зарядку Mi Power Bank 3 піде 7,5 години. В даному випадку підтримується 24-ватна зарядка.



Портативний акумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3

Що стосується можливостей новинки – і USB-A, і USB-C здатні видавати до 18 Вт потужності, що досить непогано, враховуючи ціну та місткість пристрою. Також тут є спеціальний режим зарядки малим струмом для портативної електроніки. Активується він подвійним натисканням на кнопку, як і в інших павербанках від Xiaomi. Доступний акумулятор виключно у білому кольорі.