Незабаром після оголошення дати анонсу фітнес-трекера Mi Band 5 компанія Xiaomi остаточно розсекретила і фінальний дизайн майбутньої новинки. Виробник опублікував офіційний тизер, на якому популярний гаджет представлений великим планом в чотирьох різних колірних оформленнях.

Раніше ми розповідали про всі особливості та характеристики нового фітнес-браслета від Xiaomi, тепер всі версії та варіанти кольорів браслета доступні перед офіційним анонсом, зазначає gizmochina.

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Як виглядатиме Mi Band 5

На зображеннях, які з'явилися в мережі показані кілька примірників Mi Band 5 з різними варіантами комплектних браслетів: жовтим, червоним, блакитним і класичним чорним. Згідно з попередніми публікаціями, новинка отримає 1,2-дюймовий OLED-дисплей з тонкими рамками по периметру.



Офіційний тизер Xiaomi Mi Band 5

Технічні характеристики пристрою ще не оголошені, але інсайдери вже повідомляли про наявність функції вимірювання рівня кисню в крові, а також підтримці безконтактної оплати за допомогою модуля NFC. Крім того, китайська версія пристрою отримає голосовий асистент Xiao AI, в той час як європейська буде сумісна з Amazon Alexa.

Ціна й дата анонсу

Презентація Xiaomi Mi Band 5 відбудеться 11 червня. Остаточна вартість ґаджета буде оголошена на презентації, однак передбачувана вартість новинки становить 26 доларів (693 гривні).