Окрім смартфонів та побутової техніки, Xiaomi виробляє і фірмові аксесуари, сумісні з електронікою різних брендів. Черговою новинкою вендора став зарядний пристрій високої потужності.

Попри доступний цінник, аксесуар здатний "розгойдати" не лише кишеньковий ґаджет, але й повнорозмірний ноутбук, розповідає gizmochina.

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Характеристики зарядки

Компактний блок живлення з максимальною вихідною потужністю 65 Вт можна використовувати для зарядки будь-яких електронних пристроїв, включаючи смартфони, ноутбуки, планшети, і портативні ігрові консолі. Xiaomi 65W PD оснащений одним портом USB Type-C і складаним штекером, яка топиться в корпус. Новинка отримала захист від короткого замикання, перевантаження по струму і виникнення імпульсних перешкод.



Універсальна зарядка Xiaomi 65W PD

Вендор також опублікував список гаджетів, які сумісні з новим зарядним пристроєм. У переліку присутні всі версії MacBook Pro з 2016 по 2018 років випуску, ряд ноутбуків Xiaomi, а також Lenovo, Samsung, HUAWEI, Dell та інших брендів. Для прикладу компанія вказала час зарядки від нового пристрою для MacBook Pro 13 і 15,6, який склав 1 годину 50 хвилин і 2 години 25 хвилин відповідно.

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Ціна

Xiaomi 65W PD найближчими днями надійде в продаж в Китаї за ціною 14 доларів (374 гривні).