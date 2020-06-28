Компанія Xiaomi представила новий аксесуар для власників ПК і ноутбуків – бездротову комп'ютерну мишу Mi Smart Mouse. Крім значної автономності, мишка отримала масу особливостей.

Як повідомляє gizmochina корпус пристрою покритий антибактеріальним покриттям, двома інтерфейсами бездротового підключення і вбудованим мікрофоном з функціями віртуального помічника.

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Цікаві переваги мишки

Головною особливістю ґаджета стала додаткова кнопка, натискання на яку запускає асистент XiaoAI. За допомогою вбудованого мікрофона він здатний розпізнавати команди користувача і виконувати різні дії – наприклад, запускати додатки, перетворювати мовлення в текст з можливістю подальшого переведення або вимикати комп'ютер.



Mi Smart Mouse від Xiaomi

Маніпулятор також може інтегруватися в екосистему розумного будинку Mijia, при цьому миша виконує роль універсального пульта управління, за допомогою якого можна включати різні побутові прилади.

Крім традиційного USB-ресивера, підтримується і підключення миші до ПК через Bluetooth. Виробник реалізував можливість одночасного сполучення з двома комп'ютерами або ноутбуками: для зміни робочого пристрою досить натиснути ліву і праву кнопки на аксесуарі, утримуючи їх не менше трьох секунд.

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Автономність і ціна

За заявою Xiaomi, одного заряду вбудованого акумулятора місткістю 750 мАг новинці вистачить на місяць автономної роботи, а в режимі очікування "гризун" протримається до півроку. Вартість Xiaomi Mi Smart Mouse в Китаї становить 18 доларів 480.