Xiaomi представила холодильник, розумний замок і 2K-відеореєстратор

Асортимент Xiaomi поповнився відразу трьома новими продуктами. Першим став холодильник Mijia Refrigerator 450L з функцією віддаленого управління через смартфон. Друга новинка – розумний замок Smart Lock E з шістьма способами розблокування. Також компанія випустила відеореєстратор з дисплеєм і можливістю зйомки 2K-відео.

Як повідомляє виробник на своєму сайті всі ґаджети вже доступні для покупки в китаї. Про їх появу на європейському ринку наразі інформації немає.

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Холодильник

Двокамерний холодильник Xiaomi Mijia Refrigerator 450L об'ємом 450 літрів має рівні за розмірами відділення для заморозки та охолодження продуктів. У ньому застосована технологія тривимірної подачі повітря без намерзання льоду. Його розміри становлять 1810х833х620 мм.

Фото холодильника Xiaomi Mijia Refrigerator 450L

Холодильник підтримує віддалене управління за допомогою мобільного додатку Mijia, через яке можна регулювати температуру всередині відділень і встановлювати потрібний режим: швидке охолодження, швидка заморозка, інтелектуальний і економний.

Ціна

У Китаї Mijia Refrigerator 450L коштує 378 доларів (10 159 гривень).

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Розумний замок Smart Lock E

Xiaomi Smart Lock E – розумний дверний замок, що підтримує відразу шість типів розблокування. Відкрити його можна відбитком пальця, паролем, тимчасовим паролем, по Bluetooth, за допомогою HomeKit і звичайним ключем.

Як запевняє виробник, точність розпізнавання відбитку пальця становить 98,5%. Підтримка HomeKit дозволяє відкривати двері будь-яким мобільним пристроєм Apple, будь то iPhone, iPad або смарт-годинник Watch, скориставшись відповідним додатком або шляхом розпізнавання голосу помічником Siri.



Розумний замок Xiaomi Smart Lock E

Пристрій живиться від восьми батарейок, які забезпечують 18 місяців автономної роботи. При рівні заряду менше 20 відсотків починає блимати червоним світлодіод, що нагадує про необхідність змінити елементи живлення. Але навіть якщо замок повністю розрядиться, його можна зарядити через аварійний роз'єм USB Type-C. Крім того, завжди можна використовувати звичайний ключ.

Ціна

Орієнтовна ціна Xiaomi Smart Lock E становить 140 доларів (3 762 гривні).

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Відеореєстратор Xiaomi

Mi Smart Dashcam 2K – автомобільний відеореєстратор з 3-дюймовим IPS-дисплеєм і можливістю запису відео у форматі 1600p, що трохи більше в порівнянні з традиційним 2K (1440p). Зйомка ведеться з надшироким кутом (140 градусів). У пристрої використовується сенсор OmniVision OS05A10 зі зворотним підсвічуванням і светосильним об'єктивом з діафрагмою f/1.8, щоб краще знімати при нестачі світла. Заявлена підтримка голосового управління.



Відеореєстратор Mi Smart Dashcam 2K

Ціна

Відеореєстратор вже надійшов у продаж за ціною 56 доларів (1 505 гривень).