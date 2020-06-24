Багато камер відеоспостереження оснащуються поворотним механізмом для розширення кута огляду, але така конструкція збільшує ціну пристрою. Як вирішення обох проблем компанія Xiaomi представила доступну модель XVV Smart Panoramic Camera з нерухомою оптикою і функцією панорамної зйомки.

24 канал уважно ознайомився з усіма характеристиками та функціями нового ґаджета від Xiaomi.

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Особливості камери спостереження

Завдяки об'єктиву типу "риб'яче око" і можливості встановлення на стелі новинка здатна здійснювати панорамну зйомку на 360°. Така опція дозволяє захоплювати в кадр все приміщення без сліпих зон. При настінному монтажі кут огляду камери складає 180°.



Камера Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera

Пристрій оснащений 2-мегапіксельним сенсором і може записувати відео з роздільною здатністю 1080p, а також підтримує функцію нічної зйомки завдяки вбудованим інфрачервоним випромінювачам. Їх світла не видно для людського ока і не впливає на якість картинки. Ще однією особливістю гаджета став вбудований інтерком для голосового зв'язку.



Камера може здійснювати панорамну зйомку на 360°

Управління камерою здійснюється за допомогою мобільного додатку MIJIA, а переглядати картинку в реальному часі можна на смартфонах, планшетах, телевізорах і розумних екранах. Новинка підтримує кодування відео H.265, оснащена модулем Wi-Fi (2,4 ГГц) і слотом для карт пам'яті об'ємом до 128 ГБ.

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Ціна

Вартість Xiaomi XVV Smart Panoramic Camera в Китаї становить 24 долари (638 гривень).