Xiaomi представила лазерний 4K-проектор і двохдіапазонний роутер

Xiaomi поповнила асортимент своєї продукції двома новими пристроями. Першим стало друге покоління лазерного короткофокусного ТВ-проектора Mi Laser TV 4K Cinema. Він отримав більш продуктивний процесор і велику робочу діагональ, а другим – новий маршрутизатор Router IR1200G.

Нові ґаджети вже з'явилися в продажі. 24 канал вирішив розібратися детальніше в характеристиках пристроїв.

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Проектор Fengmi Laser 4K Cinema Pro

Оновлена ​​версія приладу під назвою Fengmi Laser 4K Cinema Pro обійшла попередника як в яскравості (2400 люмен проти 1700), так і по частині максимально підтримуваної діагоналі проекції, яка виросла з 100 до 150 дюймів при роздільній здатності картинки 4K.

"Серцем" пристрою став процесор Amlogic T972 (1,9 ГГц) в комбінації з 3 ГБ пам'яті DDR4. Серед інших особливостей новинки – підтримка декодування 8K-відео і можливість фокусування з відстані від 14 сантиметрів.



Проектор Fengmi Laser 4K Cinema Pro

На корпусі проектора розмістилися три роз'єми HDMI 2.0b для підключення різних джерел сигналу. Як запевняє виробника, термін служби основних комплектуючих новинки становить не менше 25 000 годин, що дозволить переглянути понад 10 000 фільмів.

Ціна

Fengmi Laser TV 4K Cinema Pro вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 1 785 доларів (48 012 гривень).

Маршрутизатор Router IR1200G

Компанія також випустила новий маршрутизатор під назвою Router IR1200G, оснащений чотирма антенами, двоядерним процесором з тактовою частотою 880 МГц і 128 МБ оперативної пам'яті.



Маршрутизатор Router IR1200G

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Роутер може одночасно працювати в двох діапазонах: 2,4 ГГц і 5 ГГц. ​Максимальна швидкість передачі даних в бездротовій мережі становить 1167 Мбіт/с.

Можливості проводового підключення представлені чотирма гігабітними LAN-портами.

Ціна

Вартість Router IR1200G в Китаї становить 41 долар (1 102 гривні).