Компанія Xiaomi представила ще один нестандартний продукт для розумного будинку. Мова йде про систему для розумних автоматичних завіс, яка отримала назву Xiaomi Mi Smart Curtain.

Система Xiaomi Mi Smart Curtain буде випущена на платформі колективного фінансування Xiaonmu Youpin, 10 червня, розповідає gizmochina. Ринкова ціна пристрою складе 113 доларів (3 003 гривень), але на стадії прийому попередніх замовлень її можна буде придбати за 99 доларів (2 630).

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Особливості автоматичних штор Xiaomi

Xiaomi Mi Smart Curtain має триметрову направляючу з магнієво-алюмінієвого сплаву та невеликий двигун для відкривання та закривання штори, а також магнітний пульт дистанційного керування.

У Китаї компанія буде надавати послугу з безкоштовного встановлення системи, клієнту після оформлення замовлення потрібно буде тільки підготувати до моменту встановлення самі штори. Систему можна налаштувати таким чином, щоб штори автоматично відкривалися і закривалися в залежності від освітленості на вулиці або від часу доби.



Автоматичні штори Xiaomi Mi Smart Curtain

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Керувати системою можна через додаток Mi Home, а також за допомогою голосових команд, завдяки підтримці розумного помічника XiaoAI. Компанія стверджує, що штори можна відкривати і закривати вручну, якщо сталося відключення електроенергії. Рівень гучності двигуна становить 30 дБ.