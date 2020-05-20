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Xiaomi "прокачала" свою електричну викрутку Mijia: ґаджет отримав нові функції за старою ціною

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Викрутка Mijia
Викрутка Mijia / Xiaomi

На початку цього року Xiaomi випустила електричну викрутку Mijia 8-в-1. Тепер же виробник представив вдосконалену версію інструменту – крім конструктивних змін, новинка отримала велику кількістю комплектних насадок, але зберегла при цьому доступну ціну.

Як зазначає Gizmochina, новинка надійшла у продаж в Китаї за ціною 14 доларів (371 гривні).

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Зміни

У порівнянні з попередником механізм інструменту був модернізований для збільшення крутного моменту. Ще одне нововведення – розширена комплектація інструменту: всі його 8 змінних біт стали двосторонніми, збільшивши загальну кількість насадок до 16. Коннектори виготовлені з гартованої сталі високої твердості – 60 HRC за шкалою Роквелла.

Що таке шкала Роквела?Це метод оцінки твердості матеріалів. Він базований на вимірюванні глибини проникнення твердого наконечника під заданим навантаженням у досліджуваний матеріал. Для точного результату проводиться вимірювання не менше ніж у трьох точках.

Для зручності роботи новинка отримала подовжений до 110 мм стрижень, який можна від'єднати на час зберігання, завдяки чому комплектний кейс став більш компактним. Ручка виконана з нейлону зі скловолокном і покрита м'яким термоеластопластом.


Викрутка Mijia від Xiaomi

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Xiaomi Ґаджети
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