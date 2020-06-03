Напередодні літнього сезону Xiaomi розширила асортимент корисних побутових приладів у своєму фірмовому каталозі. Перелік продукції популярного вендора поповнили підлоговий вентилятор SmartMi DC 3 з функцією іонізації і вбудованою АКБ, а також оновлений очищувач води Water Purifier C1 Enhanced Edition з п'ятьма рівнями фільтрації і системою розумних нагадувань по заміні картриджів.

24 канал детально ознайомився з усіма характеристиками та особливостями нових ґаджетів від Xiaomi.

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Очищувач води Xiaomi Water Purifier C1

Нова версія представленого минулого року Xiaomi Water Purifier C1 отримала ще один, п'ятий ступінь очищення. Таке рішення, за запевненням виробника, забезпечує на виході якість бутельованої води. Модель з приставкою Enhanced Edition в корпусі розміром 420x127x420 мм здатна очистити 1,3 літра води у хвилину.

Фото оновленого Xiaomi Water Purifier C1

Спеціальний датчик сигналізує про ресурс фільтрувальних елементів, що дозволяє вчасно провести їх заміну. Ефективність роботи приладу також можна відстежувати в фірмовому додатку MIJIA, який відправляє своєчасне нагадування про необхідність встановлення нового картриджа.

Ціна Xiaomi Water Purifier C1

Очищувач Water Purifier C1 Enhanced Edition вже надійшов у продаж в Китаї за ціною 266 доларів (7 129 гривень).

Вентилятор Xiaomi SmartMi DC 3

Підлоговий вентилятор Xiaomi SmartMi DC 3 оснащений вбудованим іонізатором, який знижує кількість пилу в повітрі. Використання японського безколекторного двигуна постійного струму Minebea DC і вентилятора з сімома лопатями забезпечує мінімальний рівень шуму під час роботи приладу. Корпус пристрою виготовлений з ударостійкого пластику.



Підлоговий вентилятор Xiaomi SmartMi DC 3

Одного заряду вбудованого акумулятора батареї місткістю 33,6 Вт, за даними Xiaomi, вистачить на 20 годин автономної роботи. Індикаторна смужка на підставці інформує користувача про заряд АКБ. Загальна висота Xiaomi SmartMi DC 3 вагою 3,5 кг становить 960 мм.



Пульт дистанційного керування

Для настройки режимів роботи новий підлоговий вентилятор отримав пульт ДУ з Bluetooth і підтримку голосового управління за допомогою додатка MIJIA або цифрового помічника XiaoAI. Для коректної роботи асистента вентилятор оснащений модулем Wi-Fi.

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Ціна Xiaomi SmartMi DC 3

Новий Xiaomi SmartMi DC 3 вже доступний для замовлення на краудфандинговій платформі Youpin за ціною 98 доларів (2 626 гривень).