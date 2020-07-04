Китайська компанія Xiaomi презентувала новий роутер Mi Router 4 Pro. Це оновлена версія Mi Router 4, який представили у 2018 році. Роутером можна керувати за допомогою смартфона.

Як передає Gizmochina, Mi Router 4 Pro є двохдіапазонним роутером (2.4 ГГц і 5 ГГц) з підтримкою мережі Wi-Fi 5.

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Новинка також отримала ефективні підсилювачі сигналу (PA + LNA).

Що ще цікавого

Як ми вже згадували, роутер отримав 5 антен, три порти LAN, 128 МБ пам'яті та підтримка IPv6 з можливістю підключити до 128 пристроїв. Сумарна швидкість передачі даних становить 1317 Мбіт/с (версія Mi Router 4 становила 1167 Мбіт/с).

Mi Router 4 Pro має 5 антен / gizmochina.com

Mi Router 4 Pro працює на базі процесора Qualcomm QCA9563. Нагадаємо, у попередника Mi Router 4 був MediaTek MT7621A.

Як і більшість сучасних пристроїв Xiaomi Mi Router 4 Pro можна синхронізувати зі смартфоном та керувати за допомогою цього девайсу. Для цього попередньо потрібно встановити фірмовий додаток Xiaomi Mijia.

Ціна

Вартість Mi Router 4 Pro теж приємно дивує – 199 юанів (це приблизно 28 доларів або 750 гривень).